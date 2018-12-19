19 декабря в Свердловской области ожидаются следующие события

19.12.2018, среда

В 11:00 в Городском центре медицинской профилактики (Екатеринбург, ул. 8 Марта, 78а, литер В) пройдет пресс-конференция, посвященная профилактике ОРВИ/гриппа, пищевых и алкогольных отравлений в период новогодних каникул. Директор центра Лена Новикова подведет итоги работы по профилактике инфекционных и социально значимых заболеваний; главный терапевт города Вадим Грачёв объяснит, как отдохнуть и сохранить режим (профилактика алкогольных и пищевых отравлений, физическая активность); главный эпидемиолог Екатеринбурга Александр Харитонов расскажет, как защитить свой организм от ОРВИ/гриппа и энтеровирусных (кишечных) инфекций; врач-диетолог ГЦМП Ирина Бородина поделится рекомендациями по планированию меню новогоднего стола, сообщит, какие современные направления по выбору блюд сформировались за последние годы – рейтинг модных гастрономических предпочтений. После выступления спикеров пройдет мастер-класс врача-диетолога по изготовлению «здорового» новогоднего салата. В завершение пресс-конференции в холле будет открыта выставка новогодних и рождественских открыток «Чудеса на чердачке».

В 11:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная вопросу обращения с безнадзорными животными в Свердловской области. Председатель комитета по региональной политике и развитию местного самоуправления свердловского заксобрания Михаил Ершов, заместитель председателя комитета по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей среды заксо Елена Трескова и руководитель благотворительного фонда «Зоозащита» Анна Вайман расскажут о законодательных инициативах свердловских депутатов в сфере обращения с безнадзорными животными, о целях и задачах созданного летом Совета по вопросу обращения с безнадзорными животными, поделятся информацией о составе совета и о первых результатах совместной работы, также дадут экспертную оценку проблемы обращения с безнадзорными животными в городах Свердловской области.

В 12:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) состоится заседание постоянной комиссии по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью.

В 12:00 в Екатеринбурге в областном центре реабилитации инвалидов (ул. Белинского, 173а) состоится торжественное награждение победителей конкурса «Лучший спортсмен 2018 года по адаптивным видам спорта в Свердловской области». В мероприятии примут участие спортсмены и тренеры, которые добились высоких результатов. В торжестве примут участие министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт и исполняющий обязанности министра социальной политики Свердловской области Евгений Шаповалов.

В 14:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) состоится заседание постоянной комиссии по социальной защите и здравоохранению.

В 14:00 во Дворце молодежи (пр. Ленина, 1) Екатеринбургское суворовское военное училище отмечает 75-летие со дня образования. Журналистам до начала торжественной части в фойе будет представлена выставка документов и экспонатов по истории ЕкСВУ, а также предоставят возможность пообщаться с руководителем учреждения полковником Юрием Затонацким и воспитанниками училища. В ходе торжественной части, которую будут вести артисты театра и кино Виктория Тарасова и Алексей Огурцов, участникам продемонстрируют концертные номера, а также суворовцы совместно с командой «Уральские пельмени» покажут номера КВН. Почетные гости: исполняющий обязанности командующего войсками Центрального военного округа генерал-полковник Евгений Устинов, заместитель полномочного представителя президента РФ в УрФО Александр Калиберда, министр общественной безопасности Свердловской области Александр Кудрявцев и др.

В 14:00 в Уральском государственном горном университете (Екатеринбург, ул. Куйбышева, 30, 2 этаж, Царский зал) состоится XXI Церемония награждения лучших благотворителей Свердловской области. Награждение пройдет по 12 номинациям. В числе участников – руководители крупных предприятий, представители бизнеса, СМИ, общественники и граждане, небезразличные к судьбам людей, нуждающихся в особой заботе.

В 14:30 в УрГЭУ (Екатеринбург, ул. 8 Марта, 62, ауд. 152) состоится заседание регионального политсовета «Единой России». Партийцы подведут итоги XVIII Съезда в Москве, а также расскажут о новых проектах.

В 15:00 в офисе банка «Открытие» (Екатеринбург, ул. Толмачева, 9, 6 этаж) состоится пресс-конференция члена правления банка «Открытие», руководителя блока управления региональной сетью банка Александра Пахомова и управляющего банка «Открытие» по Свердловской области Натальи Алемасовой. Спикеры расскажут, как будет развиваться региональная сеть банка «Открытие» в Свердловской области и в России в целом, как пройдет объединение «Открытия» и «Бинбанка», которые с 1 января будут работать под единым брендом. Также предполагается обсудить планы и итоги работы банка в Свердловской области, поделиться возможными проектами социально-экономического сотрудничества банка и правительства Свердловской области.

В 16:00 в «Атриум Палас Отеле» (Екатеринбург, ул. Куйбышева, 44, 2 этаж, зал «Ассамблея») пройдет заседание Совета по развитию туризма Свердловской области, где будут подведены итоги 2018 года в сфере развития внутреннего туризма. Пройдет презентации событийных мероприятий, – деловых, спортивных, гастрономических, этнографических, – претендующих на получение государственной поддержки в 2019 году. Участники совета обсудят планы по реализации проекта по развитию инклюзивного туризма в Свердловской области в 2019-2020 годах. В мероприятии примут участие первый вице-губернатор региона Алексей Орлов, министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова, директор Центра развития туризма Свердловской области Эльмира Туканова, представители туристической отрасли региона. В 15:45 состоится пресс-подход первого вице-губернатора Свердловской области Алексея Орлова.

Екатеринбург. Другие новости 18.12.18

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