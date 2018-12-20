20 декабря в Свердловской области ожидаются следующие события

20.12.2018, четверг

В 10:00 губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев проведет заседание правительства (Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1). Основным вопросом повестки станет организация межмуниципальных пассажирских перевозок и внедрение региональной навигационно-информационной системы транспортного комплекса Свердловской области на базе технологий ГЛОНАСС и ГЛОНАСС/GPS. С докладом выступит министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков. Содоклады не тему представят директор общества с ограниченной ответственностью «Ультрастар Развитие» Алексей Перевалов, заместитель генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Научно-производственное объединение «Сапфир» Илья Крупин.

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) состоится заседание постоянной комиссии по бюджету и экономической политике.

В 10:00 в Екатеринбурге в Доме правительства Свердловской области (пл. Октябрьская, 1, цокольный этаж, конференц-зал) состоится X открытая экспертная конференция энергетиков Свердловской области и Уральского региона «Проблема внедрения инноваций в энергетике». Участники встречи, приуроченной ко Дню энергетика, планируют обсудить наиболее актуальные проблемы отрасли и выработать общие подходы к решению стоящих перед энергокомплексом стратегических задач. В рамках мероприятия запланирован выезд на полигон учебного центра ОАО «МРСК Урала» для ознакомления с инновационными разработками по цифровой диагностике и техническому обслуживанию воздушных линий электропередачи. Заключительным событием станет открытое заседание экспертного совета в Музее энергетики Урала (пр. Космонавтов, 17а).

В 11:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная итогам работы Управления Федеральной налоговой службы по Свердловской области в 2018 году. Заместитель руководителя УФНС России по Свердловской области Марина Рябова расскажет об основных результатах Управления ФНС России по Свердловской области в текущем году, о формах работы налоговиков с налогоплательщиками в эпоху информатизации, о перспективах работы Управления в 2019 году, поделится информацией о наиболее важных изменениях в налогообложении физических и юридических лиц в 2019 году.

В 11:00 на территории комплексного центра социального обслуживания Чкаловского района Екатеринбурга (пер. Автомобильный, 3) состоится традиционная благотворительная акция «Новый год для всех» – мероприятие по оказанию помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в том числе гражданам без определенного места жительства. Социальные работники, совместно с волонтерами «серебряного возраста», оборудуют пункт выдачи комплектов теплой одежды и организуют горячее питание, а также подарят гражданам без определенного места жительства новогодние подарки и окажут консультационные услуги и прочие виды социальной поддержки. С работой центра познакомит его директор, Ольга Семячкова – лучший директор учреждения социального обслуживания 2017 года по итогам профессионального конкурса Минтруда РФ.

В 11:50 в Свердловском областном суде (Екатеринбург, ул. Московская, 120, 3 этаж, зал № 4а) будет рассмотрена апелляционная жалоба представителей филиала ФКП «Росгосцирк» – «Екатеринбургский государственный цирк» и ФКП «Российская государственная цирковая компания». 26 сентября Ленинский районный суд Екатеринбурга удовлетворил иск прокуратуры Ленинского района и запретил с 1 ноября эксплуатировать здание Екатеринбургского цирка из-за нарушения требований пожарной безопасности. Судья: Волкова Яна Юрьевна.

В 12:30 в Доме Севастьянова (Екатеринбург, пр. Ленина, 35, колонный зал) губернатор Евгений Куйвашев вручит государственные награды Российской Федерации, награды президента РФ и награды Свердловской области выдающимся уральцам. Среди награждаемых – работники предприятий региона, представители вузовской общественности, сфер культуры и спорта.

В 12:30 во Дворце молодежи (Екатеринбург, пр. Ленина, 1) состоится торжественная церемония вручения стипендий губернатора Свердловской области «За успехи в освоении рабочий профессии» и стипендий главы региона лучшим студентам и аспирантам вузов. Планируется, что награды студентам колледжей, техникумов и высших учебных заведений вручит заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.

В 13:10 в резиденции губернатора Свердловской области (Екатеринбург, ул. Горького, 21/23) губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и член правления ПАО «Банк «Финансовая Корпорация Открытие» Александр Пахомов подпишут соглашение о сотрудничестве, предполагающее координацию усилий финансового учреждения и правительства при решении приоритетных задач социально-экономического развития, укрепления экономического и промышленного потенциала, реализации инвестиционной политики Свердловской области.

В 19:00 в Окружном доме офицеров (Екатеринбург, ул. Первомайская, 27) состоится финал сезона региональной лиги Международного союза КВН «Свердловск». Чемпион сезона 2018 года будет представлять Свердловскую область на ежегодном Международном фестивале команд КВН «КиВиН-2019», который пройдет в январе 2019 года в Сочи. Претенденты на звание чемпиона официальной лиги Свердловской области «Отборная сборная», «Клуб благородных девиц», «Теоретики», «Дайте посмеяться», «Синара».

Екатеринбург. Другие новости 19.12.18

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