21 декабря в Свердловской области ожидаются следующие события

21.12.2018, пятница

В 11:00 в Региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева (Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, 7) проведет личный прием граждан первый заместитель председателя Законодательного собрания Свердловской области, секретарь СРО ЕР Виктор Шептий.

В 11:00 в территориальном центре медицины катастроф (Екатеринбург, ул. Малопрудная, 6) заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков и министр здравоохранения Андрей Цветков примут участие в торжественном вручении автомобилей скорой медицинской помощи руководителям учреждений здравоохранения Свердловской области. Ключи от машин класса B и C получат главные врачи государственных лечебных учреждений из Артемовского, Сысерти, Алапаевска, Богдановича, Режа, Талицы, Сухого Лога, Березовского, Ирбита, Первоуральска, Каменска-Уральского, Нижнего Тагила, Верхней Пышмы, Полевского, Краснотурьинска и Ревды.

В 12:00 в Екатеринбурге в Законодательном собрании Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10, 5 этаж, зал заседаний комитетов) пресс-конференция председателя заксобрания Людмилы Бабушкиной и председателей профильных комитетов Михаила Ершова, Валентина Лаппо, Сергея Никонова и Вячеслава Погудина. Депутаты подведут итоги деятельности заксо в 2018 году и ответят на вопросы журналистов.

В 12:00 региональный координатор партийного проекта ЕР «Народный контроль» Дмитрий Чукреев и представители МГЕР проведут рейд по пунктам продажи искусственных и натуральных елок (сбор в ДК «Эльмаш», ул. Старых Большевиков, 22).

В 13:00 на площадке «Точка кипения – Екатеринбург» в Ельцин-центре (ул. Ельцина, 3, 5 этаж) состоится заседание Инвестиционного совета при губернаторе Свердловской области под председательством первого вице-губернатора Алексея Орлова. Будут рассмотрены вопросы о формировании перечня проектов, имеющих стратегическое значение для социально-экономического развития Свердловской области, о строительстве высокотехнологичного деревообрабатывающего комплекса ООО «СТОД-Урал», подведены итоги деятельности АО «КРСУ» в 2018 году.

Екатеринбург. Другие новости 20.12.18

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