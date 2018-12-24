24 декабря в Свердловской области ожидаются следующие события

24.12.2018, понедельник

В 11:00 в резиденции губернатора Свердловской области (Екатеринбург, ул. Горького, 21/23) пройдет первая елка. Юных гостей с наступающим новым годом поздравит глава региона Евгений Куйвашев.

В 12:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) состоится внеочередное заседание постоянной комиссии по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью. Депутаты обсудят новую структуру администрации города.

В 12:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная подведению итогов работы фонда поддержки талантливых детей и молодежи «Золотое сечение» в 2018 году. Директор фонда «Золотое сечение» Елена Короткова, руководитель направления «Цифровая экономика» фонда «Золотое сечение» Алексей Безель, руководитель учебного центра «Униматик» Елена Тюгаева подведут итоги года работы фонда, обозначат стратегические задачи на 2019 год, а также обсудят перспективные инструменты включения выпускников фонда и их проектов в инновационный рынок. На пресс-конференции будут присутствовать выпускники фонда по направлениям «Наука», «Искусство» и «Спорт».

В 12:00 начнется пресс-тур на открытие II очереди инновационного тепличного комбината «УГМК-Агро» в поселке Садовом (ул. Сибирка, 42). Новые производственные площади занимают 6,5 га. С этого участка хозяйство планирует снимать порядка 10 тыс. тонн огурцов в год. Ожидается, что в торжественной церемонии открытия примут участие полномочный представитель президента в РФ в УрФО Николай Цуканов, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, генеральный директор УГМК Андрей Козицын, глава Екатеринбурга Александр Высокинский. В 10:00 от конечной станции метро «Проспект Космонавтов» отправится автобус для журналистов.

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