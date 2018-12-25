25 декабря в Свердловской области ожидаются следующие события

25.12.2018, вторник

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) состоится очередное заседание. Депутаты обсудят во втором, окончательном, чтении бюджет города, а также вопросы, касающиеся повышения зарплат муниципальным чиновникам и изменения структуры городской администрации.

В 11:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная итогам работы Управления Россельхознадзора по Свердловской области в 2018 году. И.о. руководителя управления Светлана Терехова и ее заместитель Наталья Банникова расскажут об основных результатах работы управления в текущем году, о географии поступлений санкционной продукции, поделятся информацией о реализации реформы контрольной и надзорной деятельности и об основных нарушениях земельного законодательства, связанные с порчей земли в Свердловской области. Также спикеры огласят результаты работы системы «Меркурий» (официально введена с 1 июля 2018 года), охарактеризуют ситуацию по инфекционным заболеваниям животных в Свердловской области.

В 11:00 состоится «Героический бранч в Центре истории УДТК» (ул. Репина, 19). В рамках мероприятия будут организованы презентации выставок «Бессмертный полк в Екатеринбурге» и «Живая победа. История войны в лицах», а также состоится передача экспонатов в Центр истории УДТК от дарителей, награждение партнеров Центра истории УДТК благодарственными письмами.

В 12:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная итогам работы Управления Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области в 2018 году. Руководитель управления Дмитрий Шалабодов представит информацию о деятельности антимонопольного органа в сфере контроля монополистической деятельности, закупок, контроля государственного оборонного заказа, а также контроля за соблюдением законодательства о рекламе и недобросовестной конкуренции в 2018 году. Он назовет основные показатели нарушений антимонопольного законодательства, представит результаты анализа товарных рынков (цены на продукты питания и топливо в регионе), а также результаты анализа административной практики, расскажет о работе по совершенствованию контрольно-надзорных функций и результатах анализа обжалований решений Свердловского УФАС России в судах.

В 13:00 в пресс-центре «Интерфакс-Урал» в Екатеринбурге (пр. Ленина, 20а, 5 этаж, оф. 502) состоится пресс-конференция, посвященная приоритетам в развитии оказания медицинской помощи в Свердловской области. В Свердловской области увеличивается финансирование онкологической и высокотехнологичной помощи на 2019 год: какие услуги пациенты смогут получить по полису ОМС? В какие населенные пункты придет телемедицина? На эти и другие вопросы ответят: Екатерина Есина, заместитель министра здравоохранения Свердловской области; Валерий Шелякин, директор ТФОМС Свердловской области.

В 14:00 в Свердловском областном суде (ул. Московская, 120, корпус А, 3 этаж, зал № 4А) после перерыва продолжится рассмотрение апелляционной жалобы Росгосцирка по делу о закрытии цирка в Екатеринбурге. Судья: Волкова Яна Юрьевна.

В 14:00 в УрФУ (Екатеринбург, пр. Ленина 51, ауд. 248, пресс-центр) состоится международный круглый стол «Национальные диаспоры в России как инструмент противостояния идеологии экстремизма». Организаторами мероприятия выступают Министерство внешнеэкономических связей Свердловской области, Дом народов Урала, экспертный клуб «Урал Евразия». За круглым столом встретятся представители некоммерческого сектора, занимающиеся вопросами интеграции трудовых мигрантов в принимающее общество, руководители диаспор города Екатеринбурга, профессорско-преподавательский состав Уральского федерального университета, общественность города.

В 15:00 в Нижнем Тагиле начнется рабочая поездка губернатора Евгения Куйвашева, в ходе которой он посетит ряд социальных объектов (сбор в Нижнем Тагиле в 15:00 у парка Народный, со стороны ул. Фрунзе, 13). В программе визита главы региона – парк Народный и общеобразовательная школа № 56, открытая после реконструкции. Автобус для СМИ отправится в 12:00 от резиденции губернатора (Екатеринбург, ул. Горького, 21/23).

В 17:00 в Храме-на-Крови (Екатеринбург, ул. Царская, 10) начнется торжественная встреча и передача Вифлеемского огня дружинам братств православных следопытов Урала и Сибири. На торжественную акцию встречи и передачи Вифлеемского огня со своими лампадами приглашаются все желающие. В 16:45 состоится пресс-подход.

Екатеринбург. Другие новости 24.12.18

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