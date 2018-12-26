26 декабря в Свердловской области ожидаются следующие события

26.12.2018, среда

В 10:00 губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев проведет очередное заседание правительства, в ходе которого члены кабинета министров рассмотрят более сорока проектов постановлений (Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1).

В 11:00 в пресс-центре «Интерфакс-Урал» в Екатеринбурге (пр. Ленина, 20а, 5 этаж, оф. 502) состоится пресс-конференция, посвященная переходу Свердловской области на новые правила обращения с твердыми коммунальными отходами с 1 января 2019 года. В Свердловской области заработали горячие линии по новым правилам вывоза мусора: что меняется с 1 января 2019 года? Кем организован вывоз мусора в регионе и как будет начисляться плата за новую услугу? В каком режиме мусор будет вывозиться в праздничные дни? На эти и другие вопросы ответят: Григорий Вихарев, директор ЕМУП «Спецавтобаза» (региональный оператор по Восточной зоне); Радик Хисамутдинов, директор «ТБО «Экосервис» (региональный оператор по Западной зоне); Федор Потапов, директор филиала ООО «Компания «Рифей» в Свердловской области (региональный оператор по Северной зоне).

В 11:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная подготовке служб к работе в период новогодних каникул в Свердловской области. Начальник Управления охраны общественного порядка ГУ МВД России по Свердловской области Олег Тощев, заместитель начальника Главного управления МЧС России по Свердловской области Максим Пинчугов, главный синоптик Свердловского гидрометцентра Галина Шепоренко, заведующий оперативным отделом Станции скорой медицинской помощи города Екатеринбурга Матвей Демин и заместитель начальника отдела оценки соответствия ФБУ «Уралтест» Наталья Леонтьева расскажут о мерах профилактики правонарушений, об обеспечении безопасности в общественных местах, дадут рекомендации об использовании пиротехники и режиме отдыха в период зимних каникул, обсудят качество продуктов, а также сообщат, какие погодные условия ожидают жителей региона в ближайшие дни и новогоднюю ночь.

В 12:20 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция в формате телемоста Екатеринбург – Ханты-Мансийск, посвященная переходу Югры на новую систему обращения с отходами. Заместитель губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Алексей Забозлаев расскажет об опыте перехода Югры на новую систему обращения с отходами, о тарифах на услугу для граждан и юридических лиц, о полномочиях муниципальных образований, поделится информацией о создании инфраструктуры для размещения ТКО, прокомментирует ситуацию, сложившуюся в северной зоне, когда региональный оператор не может полноценно осуществлять деятельность.

В 15:00 в Первоуральске (ул. Вересовка, 28/1) состоится торжественное вручение ключей от новых квартир жителям дома в Вересовке, пострадавшего от взрыва более 20 лет назад. Ожидается, что в торжественной церемонии примут участие министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков, глава Первоуральска Игорь Кабец, представители следственного комитета. Автобус для СМИ отправится в 13:15 от резиденции губернатора (Екатеринбург, ул. Горького, 21/23).

Екатеринбург. Другие новости 25.12.18

Свердловчане будут платить за мусор дважды. Подробности о новой реформе по обращению с ТКО. / На Урале гаишники спасли замерзающих, которые два часа просили помощи на дороге. / «Терпеть борзоту не намерены»: дума Асбеста рискует остаться обезглавленной (ДОКУМЕНТ). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»