10 января в Свердловской области ожидаются следующие события

10.01.2019, четверг

В 09:30 заместитель министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Егор Свалов ознакомится с новым оборудованием и специализированной техникой, закупленной для оказания услуг по обращению с ТКО жителям в зоне ответственности регионального оператора Восточного административно-производственного объединения ЕМУП «Спецавтобаза» (встреча по адресу: ул. Шефская, 2а, строение 9). Руководителю будут продемонстрированы новые мусоровозы и работа автоматизированной системы мониторинга. Егор Свалов и директор предприятия Григорий Вихарев побывают на нескольких контейнерных площадках Екатеринбурга и проверят работу мусоровозов на линии. Автобус для СМИ отправляется в 08:45 от здания правительства Свердловской области (пл. Октябрьская, 1)

В 11:00 на территории комплексного центра социального обслуживания Чкаловского района Екатеринбурга (пер. Автомобильный, 3) состоится мероприятие, направленное на помощь гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в том числе гражданам без определенного места жительства. Социальные работники совместно с волонтерами «серебряного возраста» окажут срочную социальную помощь всем нуждающимся – оборудуют пункт выдачи комплектов теплой одежды и организуют горячее питание, а также проведут консультации для граждан без определенного места жительства.

В 12:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная подведению итогов работы ведомств в период зимних каникул в Свердловской области. Начальник отдела ГИБДД УМВД России по Екатеринбургу Вадим Буйдалин, заместитель начальника Управления охраны общественного порядка ГУ МВД России по Свердловской области Борис Ковальковский, заместитель начальника Главного управления МЧС России по Свердловской области Максим Пинчугов и заведующий оперативным отделом Станции скорой медицинской помощи города Екатеринбурга Матвей Демин расскажут о ситуациях, связанных с запусками фейерверков и эксплуатацией электрооборудования, об обеспечении безопасности и правопорядка в общественных местах, о зафиксированных правонарушениях, сообщат о количестве обращений граждан за оказанием медпомощи и об уровне травматизма в период праздничных каникул.

В 12:00 состоится торжественное открытие «бережливой» стоматологической поликлиники Уральского государственного медицинского университета (Екатеринбург, пр. Ленина, 16). В открытии примут участие заместитель министра здравоохранения Свердловской области Ирена Базите и ректор Уральского государственного медицинского университета Ольга Ковтун.

В 18:00 в магазине подарков «Ель» состоится презентация последней книги трилогии «Без музыки» об истории уральского рока от Свердловского рок-клуба до наших дней. Финальная часть посвящена рок-фотографии и рок-фотографам. На презентации своими историями поделятся: Владимир Шахрин – обладатель уникальной коллекции рок-фотографий, группа «Чайф»; Евгений Горенбург – директор фестиваля «Старый Новый Рок», идеолог трилогии «Без музыки», группа «ТОП»; Александр Ежъ Осипов – фотограф; Наталия Шмелькова – координатор проекта «Без музыки», координатор образовательной программы фестиваля «Старый Новый Рок».

Екатеринбург. Другие новости 09.01.19

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