11 января в Свердловской области ожидаются следующие события

11.01.2019, пятница

В 10:00 в Екатеринбурге во Дворце игровых видов спорта (Олимпийская набережная, 3) пройдут Всероссийские соревнования по самбо среди юношей и девушек 2001-2002 г.р. на Кубок ректора РГППУ. Ожидается, что в престижном турнире возьмут старт более 180 участников из 15 субъектов РФ.

В 11:00 в конференц-зале ФКУ «Уралуправтодор» (Екатеринбург, ул. Луначарского, 203) начальник ФКУ «Уралуправтодор» проведет неформальную встречу с журналистами за чашкой чая. Алексей Борисов ответит на вопросы, касающиеся итогов 2018 года, зимнего содержания трасс, планов и перспектив развития сети автодорог, подведомственных управлению.

В 11:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная итогам работы Уральского таможенного управления в 2018 году. Начальник Уральского таможенного управления Максим Чмора расскажет об основных результатах работы управления, об изменении товарной структуры экспорта и импорта в УрФО, поделится информацией о мероприятиях по противодействию контрабанде, контрафакту и незаконному выводу валюты за рубеж, также назовет данные проверок поставок санкционных товаров. Помимо этого спикер огласит первые итоги работы Уральской электронной таможни.

В 12:00 в пресс-центре «Интерфакс-Урал» в Екатеринбурге (пр. Ленина, 20а, 5 этаж, оф. 502) состоится пресс-конференция, посвященная рекомендациям экспертов как настроиться на 2019 год. В каком психологическом и психическом состоянии жители Свердловской области вступили в 2019 год? Много ли случаев отравлений алкоголем и спиртосодержащими жидкостями произошло за новогодние каникулы? Как сократить уровень стресса и позитивно настроиться на новый рабочий год? На эти и другие вопросы ответят: Олег Сердюк, главный психиатр Свердловской области, главный врач Свердловской областной клинической психиатрической больницы; Михаил Перцель, главный психотерапевт Свердловской области, руководитель Свердловской областной клиники неврозов «Сосновый бор»; Андрей Чекмарев, главный токсиколог Свердловской области, руководитель Свердловского областного центра острых отравлений.

В 12:00 в Ельцин-центре (Екатеринбург, ул. Ельцина, 3, зал Свободы) состоится пресс-конференция, посвященная фестивалю «Старый Новый Рок 2019». Участники расскажут о сюрпризах, которые готовят хедлайнеры, молодых группах, попавших в шорт-лист, об образовательной программе, ответят на вопросы. Спикеры: Евгений Горенбург – директор фестиваля, группа «ТОП»; Владимир Шахрин – председатель экспертного совета фестиваля, группа «Чайф»; Дина Сорокина – директор музея Ельцин-центра; Александр Толстых – член молодежного экспертного совета, арт-директор «Свобода Concert Hall».

В 15:00 в международном центре искусств «Главный проспект» (Екатеринбург, пр. Ленина, 8) состоится пресс-конференция, посвященная обновлению экспозиции, и открытие выставки «Питер Пауэл Рубенс и его время». Участниками пресс-конференции станут основатель галереи «Главный проспект» Олег Гусев, директор Ирбитского государственного музея изобразительных искусств Валерий Карпов и член Союза художников России Владимир Аксенов. Спикеры расскажут об обновлении экспозиции в «Главном проспекте», а в 16:00 состоится официальное открытие выставки «Питер Пауэл Рубенс и его время». Экспозиция Владимира Аксенова «Обретение» начнет работу с 12 января. Жемчужиной выставки «Питер Пауэл Рубенс и его время» станет картина «Кающаяся Мария Магдалина с сестрой Марфой» (1618 год).

В 15:00 в Международный день «Спасибо» в Духовно-просветительском центре «Царский» (Екатеринбург, ул. Царская, 8) состоится церемония вручения писем общественного признания «Спасибо!». Первыми лауреатами 2019 года станут исполнительный директор Специального Олимпийского комитета Свердловской области Ольга Бойко, собиратель живописи уральских художников Семен Ваксман, заместитель председателя Свердловского регионального отделения всероссийской общественной молодежной организации «Всероссийский студенческий корпус спасателей» Евгений Дайнес, председатель Свердловской областной организации Российского союза молодежи Елена Зверева и другие.

Екатеринбург. Другие новости 10.01.19

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