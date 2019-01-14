14 января в Свердловской области ожидаются следующие события

14.01.2019, понедельник

В 10:00 в Верх-Исетском суде Екатеринбурга (ул. Кирова, 2) начинается слушание дела бывшего депутата ППЗС Свердловской области Сергея Капчука более чем 20-летней давности, обвиняемого в совершении мошенничества с использованием должностных полномочий.

В 12:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная итогам работы Уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации в 2018 году. Руководитель управления генерал-лейтенант юстиции Петр Решетников расскажет об основных результатах работы в 2018 году, об обеспечении транспортной безопасности на железнодорожном, водном и воздушном транспортах, в том числе, о результатах доследственных проверок и расследования уголовных дел о преступлениях в сфере транспортной безопасности, а также озвучит данные о работе по противодействию коррупции.

В 10:30 от здания администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, со двора) отправится на выезд постоянная комиссия гордумы по социальной защите и здравоохранению. Цель выезда: изучение вопроса об оказании медицинской помощи женщинам и новорожденным детям. В программе посещение ФГБУ «НИИ ОММ» Минздрава России (ул. Репина, 1, в 11:00 до 13:30); МБУ «Екатеринбургский клинический перинатальный центр» (Комвузовская, 3, с 14:00 до 15:00). В мероприятии примут участие: Игорь Володин – председатель городской думы; Дмитрий Баранов – заместитель главы администрации города по вопросам социальной политики; Лариса Рожкова – заместитель начальника городского управления здравоохранения по лечебно-профилактической помощи детям и матерям; Галина Мальгина – и.о. директора ФГБУ «НИИ ОММ»; Сергей Мартиросян – главный врач МБУ «Екатеринбургский клинический перинатальный центр».

Екатеринбург. Другие новости 11.01.19

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