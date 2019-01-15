15 января в Свердловской области ожидаются следующие события

15.01.2019, вторник

В 10:20 в МАОУ СОШ № 62 (Екатеринбург, ул. Большакова, 18) пройдет «Урок Универсиады»: добровольцы расскажут школьникам о предстоящем всемирном спортивном событии, которое пройдет в России, а также поделятся со школьниками личным опытом участия во всемирных мероприятиях.

В 15:00 в Доме правительства (Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1) губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев проведет заседание правительства. Основной темой заседания станет подготовка кадров по профессиям и специальностям в соответствии с новыми федеральными государственными образовательными стандартами среднего профессионального образования в регионе. С докладом выступит министр общего и профессионального образования Юрий Биктуганов. Содоклады представят первый вице-президент регионального объединения работодателей «Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей» Михаил Черепанов и руководитель учебного центра, заместитель директора государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Уральский политехнический колледж – Межрегиональный центр компетенций» Полина Майкова.

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