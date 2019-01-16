16 января в Свердловской области ожидаются следующие события

16.01.2019, среда

В 12:00 на «Екатеринбург Арене» (ул. Репина, 5, пресс-центр, вход через гейт №4, подъезд № 15) начнется пресс-конференция губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.

В 10:00 от здания администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, со двора) отправится на выездное заседание постоянная комиссия по развитию образования, науки, физической культуры, спорта и молодежной политике. В повестке вопрос «О подготовке плоскостных спортивных сооружений города Екатеринбурга к работе в зимний период 2018-2019 годов». Депутаты и представители районных администраций посетят катки и хоккейные корты в Верх-Исетском, Железнодорожном и Октябрьском районах.

В 10:00 в Нижнем Тагиле начнется пресс-тур, посвященный организации вывоза ТКО (ул. Красная, 20). И.о. заместителя главы администрации по городскому хозяйству и строительству Владимир Юрченко ознакомится с процессом мониторинга и обработки региональным оператором Северного административно-производственного объединения (ООО «Компания Рифей») обращений населения о нарушениях, связанных с вывозом из города твердых коммунальных отходов (ТКО). В ходе мероприятия регоператор продемонстрирует, как организована работа по устранению поступающих замечаний – от поступления звонка до ликвидации свалки вокруг оборудованной контейнерной площадки. Во встрече примут участие директор филиала «Компании «Рифей» Федор Потапов, представители управляющих компаний города и компании-перевозчика.

В 12:00 в Центре международной торговли Екатеринбурга (ул. Куйбышева, 44д) открывается XIV Международная православная выставка «Русь крещеная, Святая…». Молебен «На начало благого дела» отслужит митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл. Участие в торжественной церемонии примет заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков. Участие в выставке примут более 250 храмов, монастырей и подворий Русской православной церкви из России, Белоруссии, Молдовы, Палестины, Сирии, Греции, Сербии, Украины. В экспозиции будут представлены иконы, церковная утварь, духовная литература.

В 19:00 в джаз-клубе EverJazz (Екатеринбург, ул. Тургенева, 22) во Всемирный день The Beatles очередная встреча ИЦАЭ Екатеринбурга «Разберем на атомы» будет посвящена ливерпульской четверке. В мероприятии примут участие: композитор Александр Пантыкин, радиоведущий Алексей Коршун и президент уральского «Битлз-клуба» Владимир Попов. В рамках научно-популярного ток-шоу пройдут три мини-лекции, в ходе которых эксперты обсудят жизнь советских любителей рока, битломанию и влияние The Beatles на современную культуру.

Екатеринбург. Другие новости 15.01.19

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