17 января в Свердловской области ожидаются следующие события

17.01.2019, четверг

В 10:00 на Верх-Исетском пруду начнется обустройство купели для крещенских купаний. Сотрудники ГИМС проведут ее техническое освидетельствование. Сбор представителей СМИ в яхтклубе (ул. Кирова, 40).

В 11:00 в пресс-центре «Интерфакс-Урал» в Екатеринбурге (ул. Ленина, 20а, 5 этаж, оф. 502) состоится пресс-конференция, посвящённая борьбе с мошенничеством в ОСАГО в Свердловской области. Рынок ОСАГО переживает очередной этап перемен: какие нововведения наиболее ожидаемы страховщиками в 2019 году? Какими виды мошенничества в автостраховании стали наиболее проблемными для Свердловской области? На эти и другие вопросы ответят: Вячеслав Тарасов, руководитель представительства Российского союза автостраховщиков в Уральском федеральном округе; Марина Канатова, старший помощник прокурора Свердловской области по связям со СМИ и общественностью.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в Екатеринбурге (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент») состоится пресс-конференция, посвященная итогам работы отделения Пенсионного фонда РФ по Свердловской области в 2018 году. Заместитель управляющего отделением Ольга Шубина расскажет об основных результатах работы органов фонда по вопросам пенсионного обеспечения по итогам 2018 года, о нововведениях в пенсионной системе, представит данные о размере ожидаемого повышения пенсий уральцев в 2019 году, пояснит условия, при которых будет назначаться пенсия по старости с 2019 года. Также спикер поделится информацией о результатах внедрения электронных сервисов Пенсионного фонда РФ в Свердловской области.

В 11:00 на Широкореченском мемориале Екатеринбурга пройдет День памяти Героя России спецназовца Сергея Багаева, который погиб 17 января 2000 года при штурме Грозного. В мероприятии примут участие вдова героя Елена Борисовна Багаева, руководство главка, ветераны, сотрудники спецназа.

В 11:00 в Екатеринбурге состоится открытие реабилитационного центра для детей-инвалидов (переулок Сызранский, 15). В открытии примут участие: заместитель министра инвестиций и развития Свердловской области Евгений Копелян, заместитель директора Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев, генеральный директор центра, невролог, неонатолог Елена Аронскинд.

В 12:00 в МВЦ «Екатеринбург-Экспо» (бульвар Экспо, 2, павильон № 4) начнет работу Гражданский форум Свердловской области «Образ региона будущего: умный, комфортный, счастливый». Участие в мероприятии примут гражданские активисты, представители некоммерческих организаций Свердловской области, муниципальных общественных палат, депутатского корпуса, а также руководители региональных органов власти: министр экономики и территориального развития Александр Ковальчик, министр физической культуры и спорта Леонид Рапопорт, министр природных ресурсов и экологии Алексей Кузнецов и другие. В программе форума – пленарная дискуссия и тематические форсайт-сессии, посвященные различным направлениям развития региона. Модераторами обсуждения выступят члены Общественной палаты Свердловской области.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в Екатеринбурге (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент») состоится пресс-конференция, посвященная празднованию Крещения Господня в Свердловской области. Руководитель миссионерского отдела Екатеринбургской епархии иерей Даниил Рябинин, заместитель начальника отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС РФ по Свердловской области Ирина Каменных, врач-пульмонолог ГКБ № 33, к.м.н. Наталья Эсаулова и врач-психотерапевт Вячеслав Боровских расскажут об истории, значении и традициях праздника, о подготовке к празднику Крещения, об обеспечении безопасности населения во время купаний, огласят информацию о количестве и расположении организованных купелей в области, дадут медицинские рекомендации по подготовке к купаниям в проруби.

С 13:00 до 15:00 в Екатеринбурге пройдет профилактическая акция Городского центра медицинской профилактики «Маскарад в разгар эпидемии». Жителей города будут информировать о способах неспецифической профилактики ОРВИ и гриппа и раздавать медицинские маски в общественном транспорте. Студенты-волонтеры Свердловского областного медицинского колледжа будут встречать горожан на станциях метро «Космонавтов» и «Площадь 1905 года» и в трамваях, следующих по маршруту №2 (ВИЗ – Фрезеровщиков – ВИЗ) и №18 (Волгоградская – Шарташ – Волгоградская). В рамках мероприятия планируется раздать более 2 000 масок и информационных листовок.

В 17:00 в Доме офицеров Центрального военного округа в Екатеринбурге начнутся праздничные мероприятия, посвященные 90-й годовщине со дня образования. В фойе ОДО будет развернута выставка, повествующая об основных исторических вехах учреждения. Творческие коллективы Екатеринбурга, ОДО, ансамбль песни и пляски ЦВО выступят с концертно-театрализованным представлением «История славных дел». В торжественной части примут участие командование ЦВО, ветераны, представители региональных общественных организаций.

Екатеринбург. Другие новости 16.01.19

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