18 января в Свердловской области ожидаются следующие события

18.01.2019, пятница

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в Екатеринбурге (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент») состоится пресс-конференция, посвященная итогам деятельности УТПП в 2018 году и планам работы в 2019 году. Президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин расскажет о приоритетных направлениях развития Уральской торгово-промышленной палаты, о программе запланированных мероприятий – выставок, конференций, форумов и деловых миссий, поделится информацией об инвестиционных возможностях региона, о взаимодействии бизнес-сектора с промышленными партнерами, а также подведет итоги деятельности в 2018 году.

В 11:00 в премьер-зале ТЦ «Парк Хаус» состоится творческая встреча с продюсером Олегом Урушевым, который представит в Екатеринбурге историческую драму «Тобол». В создании сценария фильма участвовал писатель Алексей Иванов.

В 11:30 на Верх-Исетском пруду в акватории яхт-клуба «Коматек» будет освящена Крещенская купель. В 11:00 после богослужения от Успенского собора (ул. Кирова, 65) на пруд выйдет крестный ход, который возглавит настоятель протоиерей Евгений Попиченко. Затем состоится чин Великого освящения воды в Крещенской купели.

В 12:00 часов на Свердловском полигоне начнутся тактико-специальные занятия разведывательных групп при проведении засады в тылу условного противника. В ходе учения военнослужащие выйдут в тыл «противника», где проведут одиночные и групповые разведывательные вылазки. В условиях низких температур для обнаружения техники и живой силы военнослужащие применят недавно поступившие на вооружение переносные станции наземной разведки ПСНР-8 и СБР-5, выполнят огневую и разведывательную засаду с целью захвата образцов вооружения и военной техники неприятеля.

Екатеринбург. Другие новости 17.01.19

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