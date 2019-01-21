21 января в Свердловской области ожидаются следующие события

21.01.2019, понедельник

В 11:00 в Свердловском областном суде (Екатеринбург, ул. Московская, 120, корпус А, 4 этаж, зал № 6А,) состоится оглашение приговора по делу о массовых беспорядках со стрельбой в Цыганском поселке на ул. Депутатской в сентябре 2016 года.

В 11:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная итогам ралли-марафона «Дакар-2019». Пилот команды Snag Racing Сергей Карякин и штурман Антон Власюк расскажут о подготовке к соревнованиям, о сложностях, возникших в ходе гонки, поделятся общими впечатлениями от организации мероприятия и уровне подготовки спортсменов, а также ответят на вопросы журналистов.

Екатеринбург. Другие новости 18.01.19

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