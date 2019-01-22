22 января в Свердловской области ожидаются следующие события

22.01.2019, вторник

В 11:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная итогам работы регионального отделения ДОСААФ в 2018 году и планам работы на 2019 год. Председатель Регионального отделения Общероссийской организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» (ДОСААФ) Свердловской области генерал-майор Аркадий Воробкало, президент Федерации парашютного спорта Свердловской области Сергей Степанов, начальник Екатеринбургского спортивно-технического центра служебного собаководства ДОСААФ Яна Сикорская, мастер спорта международного класса, призер Чемпионата России по мотокроссу и по мотогонкам на льду, победитель полуфинала чемпионата мира Дмитрий Хомицевич и заместитель директора по спорту в государственном автономном учреждении Свердловской области «Центр подготовки спортивных сборных команд Свердловской области по техническим видам спорта», заслуженный тренер России, мастер спорта международного класса Сергей Щербинин расскажут об итогах работы в юбилейном 2018 году, о планах по развитию общества, поделятся программой мероприятий, приуроченных к 85-летию Екатеринбургского авиационно-спортивного клуба РОСТО (ДОСААФ) и 90-летию Екатеринбургского спортивно-технического центра служебного собаководства ДОСААФ, также спикеры проинформируют о подготовке военно-патриотических мероприятий, посвященных Дню Победы.

В 12:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний комиссий, к. 459) состоится заседание рабочей группы по вопросу контроля установки технических средств организации дорожного движения на территории муниципального образования «город Екатеринбург». Депутаты обсудят с представителями администрации города собранную от горожан информацию о том, где в городе не хватает светофоров.

В 12:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная обеспечению безопасности при установке и эксплуатации газового оборудования. Главный инженер группы компаний «Газэкс» Денис Гоглев, заместитель генерального директора по правовым и корпоративным вопросам ГК Наталия Оже, государственный инспектор Свердловской области по пожарному надзору ГУ МЧС России по Свердловской области Алексей Веселов, заместитель директора департамента Государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области Антон Щепелин и партнер группы правовых компаний «Пучков и Партнеры», адвокат уголовной практики Константин Фарберов озвучат результаты проверок газового оборудования в Свердловской области, расскажут об основных причинах неисправностей, дадут рекомендации по правилам эксплуатации, страховым случаям и алгоритму действий в чрезвычайных ситуациях.

В 14:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) состоится заседание постоянной комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию. Депутаты заслушают доклад о деятельности муниципального бюджетного учреждения «Зеленстрой» за 2017 и 2018 годы.

В 15:00 в Музее истории Екатеринбурга (ул. Карла Либкнехта, 26) состоится презентация путеводителя «Уралмаш: улицы, истории, лица» в рамках исследовательского проекта «Город семи районов». В мероприятии в качестве спикера и эксперта по истории района примет участие председатель городской думы Игорь Володин, а также депутаты.

Екатеринбург. Другие новости 21.01.19

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