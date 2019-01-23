23 января в Свердловской области ожидаются следующие события

23.01.2019, среда

В 10:00 в пресс-центре «Интерфакс-Урал» в Екатеринбурге (пр. Ленина, 20а, 5 этаж, оф. 502) состоится пресс-конференция, посвященная изменениям в системе государственной поддержки малого и среднего бизнеса Свердловской области. Финансирование поддержки малого и среднего бизнеса в 2019 году в Свердловской области увеличится в 10 раз: какие новые инструменты помощи предпринимателям запускаются в этом году? Как продукция и услуги уральских бизнесменов будут продвигаться в соседних регионах? На эти и другие вопросы ответят: Евгений Копелян, заместитель министра инвестиций и развития Свердловской области; Илья Сулла, директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства; Геннадий Зибер, директор компании «Техгаз – ТК».

В 11:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний комиссий, к. 459) состоится первое организационное собрание по учреждению межпартийной депутатской группы «Женская фракция». Женская депутатская группа будет курировать социальные вопросы, посвященные сферам материнства и детства, гендерного равенства, насилия в семье, образования и воспитания, социальной поддержки пожилых людей и инвалидов. На первом оргсобрании депутаты выберут руководителя группы и подробно расскажут о целях и задачах нового объединения.

В 12:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) состоится заседание постоянной комиссии по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью.

В 12:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная исторической роли казачества в становлении государства. Директор исторического парка «Россия – моя история», кандидат исторических наук Наталья Прошина, доцент УрФУ, кандидат исторических наук Алексей Соловьев, атаман Минераловодского отдела Терского казачьего войска с 1999 по 2009 года Олег Губенко и старший священник храма-памятника на Крови, председатель отдела по взаимодействию с казачеством Екатеринбургской епархии, член областной общественной палата протоиерей Максим Миняйло расскажут об истории казачества в России, о принятии документа «Ко всем ответственным товарищам, работающим в казачьих районах», о проблемах и перспективах возрождения российского казачества. Также спикеры поделятся информацией о запланированных на 24 января службах, о работе, проводимой в регионе, по сохранению исторической памяти, об открытии культурно-просветительского проекта «Казачество России: за волю, веру и Отечество» на площадке мультимедийного исторического парка «Россия – моя история».

В 12:30 в администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, 5 этаж, зал № 531 (бывший 501)) состоится пресс-конференция, посвященная эпидемиологической ситуации по кори и по профилактике заболевания в городе. Начальник горздрава Денис Демидов, начальник городского департамента образования Екатерина Сибирцева и заместитель начальника центрального Екатеринбургского отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Ольга Лосевская расскажут об актуальной эпидемиологической ситуации по кори, необходимых мерах, принятых городской санитарно-противоэпидемической комиссией, по ограничению распространения кори на территории города, об информационной и профилактической кампании с целью предупреждения вспышечной заболеваемости среди населения.

В 14:00 в актовом зале Уральского государственного экономического университета (ул. 8 Марта, 62) состоится торжественное мероприятие, посвященное 75-летию полного снятия блокады Ленинграда, с участием ветеранов, принимавших участие в обороне города, и блокадников.

В 15:00 в Доме Севастьянова (Екатеринбург, пр. Ленина, 35, колонный зал) губернатор Евгений Куйвашев вручит уральцам государственные награды Российской Федерации и знаки отличия Свердловской области. В числе награждаемых работники корпорации «ВСМПО-Ависма», Каменск-Уральского металлургического завода, «Евраз НТМК», СУМЗа, артисты театров, педагоги дополнительного образования, представители сельхозпроизводства и ветеранского сообщества.

В 15:00 на площадке Общественной палаты Свердловской области (ул. Малышева, 101, к. 301) состоятся профессиональные слушания о ходе реализации государственной региональной программы «Здоровье уральцев». Ведущие представители сферы здравоохранения обсудят с общественностью задачи по реализации подпрограмм: «Урологическое здоровье мужчин», а также реализацию комплекса мероприятий по репродуктивному будущее Свердловской области и совершенствованию оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями.

В 15:00 состоится открытие нового прессового комплекса на производственной площадке «Урало-Сибирской профильной компании» (Березовский, ул. Коммуны, 86). В мероприятии примут участие первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов, министр промышленности Свердловской области Сергей Пересторонин, министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков, глава Березовского городского округа Евгений Писцов.

В 18:30 в Ельцин-центре (Екатеринбург, ул. Б. Ельцина, 3, 3 этаж, образовательный центр, медиазал) состоится первое в новом году заседание дискуссионной площадки «Народная трибуна». Темами для беседы станут: осмысление итогов 2018 года, обсуждение потребностей в преобразованиях в масштабе города и области, в стране и мировом сообществе. На заседании также планируется обсудить тематику дальнейших заседаний в контексте событий 30-летней давности: выборы народных депутатов СССР – почему была изменена избирательная система в СССР, как проходили выборы, к каким последствиям это привело.

В 18:30 в Свердловской областной универсальной научной библиотеке им. В.Г. Белинского (Екатеринбург, ул. Белинского, 15) состоится встреча финалистов Всероссийской премии им. П.П. Бажова с читателями и литераторами. Участниками мероприятия станут: автор романа «На тонкой ниточке луна…» Валерий Михайловский (Нижневартовск), автор романа «Опосредованно» Алексей Сальников (Екатеринбург), автор книги стихотворений «Вишневый сайт» Алексей Остудин (Казань), автор книги стихотворений «Водолаз провел под водой четырнадцать лет» Александр Самойлов (Челябинск), автор книги «Ольга Кныш: Любить як душу, трясти як грушу! Устные рассказы о жизни на Урале 1957 – 1985» Алексей Мельников (Екатеринбург) и ведущий рубрики «Календарь поэзии» («Российская газета – Неделя») Дмитрий Шеваров (Москва). Также во встрече примут участие члены жюри и специальный гость премии лауреат премии Бажова 2002 года, руководитель издательского проекта «Русский Гулливер» Вадим Месяц (Москва). Торжественная церемония вручения Всероссийской премии им. П.П. Бажова состоится 24 января.

Екатеринбург. Другие новости 22.01.19

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