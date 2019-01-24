24 января в Свердловской области ожидаются следующие события

24.01.2019, четверг

В 09:30 в Нижнем Тагиле в женской исправительной колонии №6 (ул. Западная, 3а) состоится передача техники и необходимого оборудования для Дома ребенка при женской колонии, которые были собраны Клубом общественных инициатив при поддержке правительства Свердловской области и законодательного собрания в рамках новогоднего благотворительного бала.

В 10:00 в Екатеринбурге в Доме правительства Свердловской области (пл. Октябрьская, 1) губернатор Евгений Куйвашев проведет заседание кабмина. Основным вопросом повестки станет развитие системы патриотического воспитания граждан и проведение месячника защитников Отечества в Свердловской области. С докладом выступит министр общего и профессионального образования региона Юрий Биктуганов. Содоклады представят ректор Уральского государственного педагогического университета Светлана Минюрова и директор Екатеринбургского кадетского корпуса войск национальной гвардии Российской Федерации Владимир Кутырев.

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) состоится заседание постоянной комиссии по бюджету и экономической политике.

В 10:00 начнется пресс-тур в Сысертское лесничество, где журналистов познакомят в процессом заготовки семян хвойных пород для воспроизводства лесных ресурсов. Участникам покажут лесосеменную плантацию, продемонстрируют работу шишкосушилки и получение семян, емкости для их хранения. Также будет возможность посмотреть, как растут из семян саженцы в открытой теплице.

В 11:00 в Екатеринбурге на Ивановском кладбище состоится возложение цветов к могиле Павла Бажова. Участие в мероприятии примут свердловские писатели.

В 12:00 в отделении общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» (Екатеринбург, п. Отдельный, 5) будет презентован Диспетчерский центр связи для граждан с нарушением слуха. Специалисты-переводчики русского жестового языка предоставляют услуги по вызову служб экстренной помощи: скорой помощи, полиции, пожарных, аварийных служб, службы спасения, врача, специалистов ЖКХ и других, оказывают содействие в оформлении документов, ведут консультации по вопросам социальной поддержки и социального обслуживания инвалидов по слуху в Свердловской области и т.п. Желающие граждане могут обратиться в центр по интернету (с использованием видеовызова), отправив сообщение по WhatsApp или лично.

В 13:30 в Уральском главном управлении Банка России (Екатеринбург, ул. Циолковского, 18) состоится пресс-подход начальника управления Рустэма Марданова, предваряющий совещание с участием руководителей кредитных организаций Уральского региона. На встрече будут обсуждаться итоги работы банковского сектора в 2018 году и задачи на 2019 год. С 14:00 до 14:15 предусмотрена протокольная съемка мероприятия.

В 16:00 в музее «Россия – моя история» (Екатеринбург, ул. Народной Воли, 49) состоится торжественное открытие культурно-просветительского проекта «Казачество России: за волю, веру и Отечество». Проект посвящен столетию политики расказачивания – принятию директивы оргбюро ЦК РКП(б) «Ко всем ответственным товарищам, работающим в казачьих районах» от 24 января 1919 г. и событиям, связанным с директивой. В церемонии открытия примут участие представители Оренбургского казачьего войска, государственных структур и общественных организаций Свердловской области, историки, занимающиеся исследованием казачества, атаманы казачьих войск, а также учащиеся кадетских и казачьих классов образовательных учреждений Екатеринбурга и области.

В 16:30 в Камерном театре Объединенного музея писателей Урала (ул. Пролетарская, 18) пройдет брифинг, посвященный подведению итогов Всероссийской литературной премии им. П.П. Бажова. В 17:00 состоится торжественная церемония награждения лауреатов.

Екатеринбург. Другие новости 23.01.19

Пермское отделение РЖД и УрГУПС заподозрены в торговле дипломами и взятках – за дело взялся СКР. / Выжившую в горах туристку везут на вертолете из Краснотурьинска в Екатеринбург. / Телеграм-блогер Александр Устинов останется под арестом еще на 4 месяца. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»