25 января в Свердловской области ожидаются следующие события

25.01.2019, пятница

В 10:00 в администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, 5 этаж, зал № 531, вход с центральной лестницы) состоится пресс-конференция, посвященная записи детей в первый класс на 2019/2020 учебный год. О том, как прошел первый этап подачи заявлений, сколько будущих первоклассников уже зачислено, сколько школ ведут прием в первый класс и какие рекомендации необходимо учесть родителям при подаче заявлений, расскажут: начальник городского департамента образования Екатерина Сибирцева; прокурор Екатеринбурга, старший советник юстиции Светлана Кузнецова; руководитель направления Екатеринбургского филиала ПАО «Ростелеком» Сергей Федоров; директор ГБУ СО «Многофункциональный центр предоставления государственных (муниципальных) услуг» Наталья Змеева; директор МКУ «Центр муниципальных услуг» Сергей Баранов.

В 10:30 в Свердловской областной универсальной научной библиотеке имени В.Г. Белинского (Екатеринбург, ул. Белинского, 15) пройдут литературные чтения в рамках научно-практической конференции, посвященной 100-летию со Дня рождения Мустая Карима «Я – Россиянин». Чтения откроют серию мероприятий, приуроченных к 100-летию Башкортостана. Участие в конференции примут курултаи башкир муниципалитетов Свердловской области, представители национально-культурных организаций Свердловской области, представители башкир Уфы, Дуванского и Мечетлинского районов республики, Башкирское землячество Свердловского областного медицинского колледжа, студенты Уральского государственного горного университета и Уральского государственного экономического университета. Организатором мероприятия выступила Свердловская региональная общественная организация сохранения и развития культуры башкирского народа «Курултай башкир».

В 11:00 в пресс-центре «Интерфакс-Урал» в Екатеринбурге (пр. Ленина, 20а, 5 этаж, оф. 502) состоится пресс-конференция заместителя главного врача Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области Андрея Юровских. Свердловская область подошла к пику заболеваемости ОРВИ и гриппом: какова ситуация в регионе? Сколько продлится подъем заболеваемости и когда пойдет на спад? Как защитить себя и близких в сезон простуд? На эти и другие вопросы ответит спикер.

В 11:00 в Горном университете начнутся мероприятия, посвященные празднованию Татьянина дня – в храме святителя Николая Чудотворца (Екатеринбург, ул. Куйбышева, 39) пройдет торжественный молебен. В 12:00 состоится традиционная встреча представителей ректората со студенческим активом. В 14:00 начнется подведение итогов «Почты желаний» и открытие турнира по игре «Что? Где? Когда?» (здание факультета геологии и геофизики УГГУ, ул. Хохрякова, 85, ауд. 3326, конференц-зал). В 14:30 на заседании ученого совета УГГУ в торжественной обстановке будут названы лауреаты стипендии имени Льва Ременника, которую уже десять лет подряд горнякам вручает предприятие ОАО «Ураласбест» (главное здание УГГУ, ул. Куйбышева 30, второй этаж, Царский зал).

В 11:00 состоится торжественная церемония регистрации брака в обновленном отделе ЗАГС Чкаловского района (ул. Титова, 26), в 14:00 – в отделе ЗАГС Кировского района (ул. Лодыгина, 9) после капитального ремонта.

В 11:30 в екатеринбургской школе-интернате № 9 (ул. Восстания, 34) стартует акция #ЧитайБажова, которая пройдет в рамках Года Бажова. Сказы прочтут правнук писателя Алексей Бажов, председатель совета благотворительного фонда «Бажов» Сергей Полыганов, уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков. Детям подарят книги Павла Бажова.

В 12:00 в резиденции губернатора Свердловской области (Екатеринбург, ул. Горького, 21/23, зал под куполом) состоится торжественная церемония вручения премий губернатора Свердловской области лучшим профессорам, доцентам и преподавателям вузов. По поручению главы региона Евгения Куйвашева лауреатов поздравит заместитель губернатора Сергей Бидонько. В соответствии с указом губернатора Свердловской области наградами будут отмечены победители в номинациях «Профессор года», «Доцент года» и «Преподаватель года». Кроме того, будет присуждена премия «За особые заслуги в развитии высшего образования в Свердловской области».

В 13:45 в УрФУ (Екатеринбург, ул. Тургенева, 4, Демидовский зал) начнется празднование Дня российского студенчества. Гостей ждут цветочный флешмоб, любимая музыка и праздничная фотозона, безалкогольная медовуха в подарок.

В 15:00 в клубе виртуальной реальности VR 21 (Екатеринбург, ул. Вайнера, 21, вход с улицы Вайнера) «Молодая гвардия «Единой России» проведет первый турнир по VR-киберспорту в Свердловской области среди молодежи. Подобные соревнования различных форматов пройдут на всей территории России в рамках проведения Гвардейского турнира.

В 16:00 в УрФУ (Екатеринбург, ул. Мира, 19, 2 этаж, большой зал) состоится XXXV внеочередная конференция Свердловского регионального отделения «Единой России». В ее повестке вопросы о досрочном прекращении полномочий секретаря регионального отделения, регионального политсовета и его президиума, а также избрание всех руководящих органов Свердловского отделения партии. По окончании конференции состоится пресс-подход.

В 16:00 в конференц-зале регионального ДОСААФ России Свердловской области (Екатеринбург, ул. Малышева, 31д/6, 4 этаж) начнется празднование 85-летия Екатеринбургского авиационно-спортивного клуба РОСТО (ДОСААФ). В праздновании примут участие: Командующий 14-й армией ВВС и ПВО, генерал-лейтенант Александр Татаренко, Герои России Игорь Родобольский и Сергей Евланов, министр общественной безопасности Свердловской области Александр Кудрявцев, министр спорта Свердловской области Леонид Рапопорт, депутат заксобрания Свердловской области Алексей Коробейников, экс-председатель регионального отделения ДОСААФ Николай Клименко, генеральный директор АО «Уральские авиалинии» Скуратов Сергей, председатель Свердловской областной общественной организации ветеранов, пенсионеров, воспитанник Кузнецкого аэроклуба ДОСААФ, генерал-майор авиации в отставке Юрий Судаков, генеральный директор Союза предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области Владимир Щелоков и многие другие.

В 16:00 в музейно-выставочном центре «Дом Поклевских-Козелл» (Екатеринбург, ул. Малышева, 46) состоится презентация нового выставочного проекта «Дорога к Сказам». Экспозиция создана к 140-летию Павла Бажова, открытие выставки даст официальный старт мероприятиям Года Бажова в регионе. Планируется, что участие в мероприятии примут заместитель министра культуры Свердловской области Сергей Радченко, правнук писателя Алексей Бажов, председатель совета благотворительного фонда «Бажов» Сергей Полыганов.

Екатеринбург. Другие новости 24.01.19

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