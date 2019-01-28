28 января в Свердловской области ожидаются следующие события

28.01.2019, понедельник

В 11:00 в пресс-центре «Интерфакс-Урал» в Екатеринбурге (пр. Ленина, 20а, 5 этаж, оф. 502) состоится пресс-конференция, посвященная участию жителей Свердловской области в международной проверке знаний «Открытая лабораторная» (бесплатное мероприятие по проверке научных знаний для детей и взрослых; проходит в форме викторины с вопросами из области естественных наук), которая пройдет 9 февраля по всей России и в 30 странах мира онлайн и офлайн. Журналисты смогут узнать подробности акции и пройти репетиционный тест, подготовленный специально для пресс-конференции. Начинается регистрация на акцию по массовой проверке научных знаний «Открытая лабораторная» в России и за рубежом: как проходит прием заявок от детей и взрослых в Свердловской области? В каких сферах знаний сильны уральцы? Какие научные институты откроют свои двери всем желающим в день акции? На эти и другие вопросы ответят: Евгений Насыров, основатель проекта «Открытая лабораторная» (Москва); Нина Садыкова, координатор «Открытой лабораторной» в Свердловской области, научный сотрудник Института экологии растений и животных УрО РАН; Павел Скрипниченко, сотрудник Института естественных наук и математики Уральского отделения Российской Академии Наук, популяризатор астрономии; Надежда Абрамова, заведующий кафедрой биологии, экологии и методики их преподавания УрГПУ.

В 12:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная решениям, принятым на XXXV региональной конференции партии «Единая Россия». Вновь избранный секретарь Свердловского регионального отделения партии «Единая Россия» Виктор Шептий расскажет о переизбрании всех руководящих партийных органов в Свердловской области, а также ответит на вопросы журналистов.

В 15:00 во Дворце молодежи (Екатеринбург, пр. Ленина, 1) состоится юбилейное мероприятие, посвященное 140-летию со дня рождения писателя Павла Бажова. Участие в событии примут правнук литератора Алексей Бажов, министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина, министр социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов, председатель совета благотворительного фонда «Бажов» Сергей Полыганов, представители дипломатических и торговых миссий иностранных государств, почетные консулы, аккредитованные в Екатеринбурге. В ходе мероприятия состоится демонстрация фильма «Дети о сказах П. П. Бажова», презентация юбилейного издания «Уральские сказы» Павла Бажова и проекта «Сказы Бажова шрифтом Брайля». Кроме того, запланированы тематические выступления творческих коллективов.

В 16:00 в Доме журналистов (Екатеринбург, ул. К. Цеткин, 1) состоится пресс-конференция первого вице-губернатора Свердловской области Алексея Орлова, посвященная итогам 2018 года в сфере промышленной и инвестиционной политики региона.

В 18:30 в Ельцин-центре (Екатеринбург, ул. Ельцина, 3) пройдут мероприятия, посвященные Международному дню памяти жертв Холокоста. Предполагается участие губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. В программе – экскурсия по выставке «Шоа-Холокост. Как человек мог совершить такое?», показ документальных фильмов «Холокост – клей для обоев?» (режиссер Мумин Шакиров) и «Холокост. Восточный фронт» (режиссер Борис Мафцир). Участие в мероприятии примут заместитель посла Государства Израиль в РФ госпожа Керен Коэн-Гат, директор информационного центра ООН в Москве Владимир Кузнецов, первый заместитель председателя Российской ассоциации содействия ООН Алексей Борисов, главный раввин Екатеринбурга и Свердловской области Зелиг Ашкенази.

Екатеринбург. Другие новости 25.01.19

Подробности ДТП с двумя автобусами: среди пострадавших ребенок, виновник недавно получил права (ФОТО). / Свердловские единороссы выбрали нового-старого секретаря. / В Каменске-Уральском у женщины похитили сумку с 64 млн рублей. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»