29 января в Свердловской области ожидаются следующие события

29.01.2019, вторник

В 10:00 в Доме правительства Свердловской области (Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1) губернатор Евгений Куйвашев проведет заседание кабмина. Основным вопросом повестки станет состояние просроченной дебиторской задолженности, администрируемой органами власти Свердловской области и муниципальных образований региона. С докладом выступит заместитель губернатора – министр финансов Галина Кулаченко. Содоклады представят глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев и глава Асбестового городского округа Наталья Тихонова.

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) состоится очередное заседание. Депутаты рассмотрят вопрос об освобождении Центрального стадиона и ОЭЗ от земельного налога, утвердят новые правила общественных обсуждений и рассмотрят вопрос о досрочном сложении полномочий депутата Антона Швалева.

В 10:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная старту приема заявок в первые классы в Свердловской области. Первый заместитель министра образования Свердловской области Нина Журавлева, заместитель директора департамента информатизации и связи Свердловской области Павел Борисов и начальник департамента образования администрации города Екатеринбурга Екатерина Сибирцева расскажут о количестве будущих первоклассников в городах Свердловской области, о количестве мест в образовательных учреждениях, поделятся информацией о нововведениях в подаче заявлений на зачисление первоклассников в свердловские школы в 2019 году, дадут рекомендации родителям. Прием заявлений от родителей начнется в 00:00 1 февраля.

В 12:00 в пресс-центре «Интерфакс-Урал» в Екатеринбурге (пр. Ленина, 20а, 5 этаж, оф. 502) состоится пресс-конференция, посвященная финансовым итогам года. Финансовые итоги года и прогнозы экспертов на 2019 год: как рост кредитования сказался на рентабельности банковских активов? К каким изменениям ведет цифровая революция в банковском секторе? Как сохранить свои сбережения в текущем году? На эти и другие вопросы ответят: Алексей Луценко, директор по развитию розничного бизнеса СКБ-банка; Владимир Зотов, операционный директор казначейства УБРиР; Светлана Ковалева, руководитель «Абсолют Банка» в Екатеринбурге; Евгений Болотин, заместитель председателя Уральского банковского союза; Максим Марамыгин, доктор экономических наук, директор Института финансов и права УрГЭУ.

В 14:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная результатам работы министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области в 2018 году. Министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков огласит статистику ведомства за 2018 год, расскажет о реализации областной программы по обеспечению жильем различных социально незащищенных категорий граждан и об итогах работы министерства по решению проблемы обманутых дольщиков в области, назовет показатели по предоставлению госуслуг в сфере строительства. Также Михаил Волков поделится информацией о планах работы министерства на 2019 год.

В 16:00 в администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал № 340) состоится заседание городской избирательной комиссии. Главный вопрос повестки – «О рассмотрении документов по выдвижению инициативы проведения местного референдума на территории муниципального образования «город Екатеринбург».

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