30 января в Свердловской области ожидаются следующие события

30.01.2019, среда

В 10:00 от здания администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, главный вход) отправляется выездное заседание постоянной комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию. Депутаты ознакомятся с принципами формирования качественной городской среды на примере комплексной застройки микрорайона Солнечного.

В 10:15 в зале заседаний Общественной палаты Свердловской области (Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3 этаж, к. 301) начнется пресс-завтрак делового сообщества и уполномоченного по защите прав предпринимателей Свердловской области. Спикеры расскажут о наиболее важных для бизнеса событиях прошлого года, оценят перспективные планы деловых союзов и власти на текущий год, дадут оценку предпринимательского и инвестиционного климата в регионе. В мероприятии примут участие: Елена Артюх, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области; Андрей Беседин, президент Уральской торгово-промышленной палаты; Леонид Гункевич, председатель Свердловского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия»; Даниил Мазуровский, руководитель представительства автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» в Уральском федеральном округе; Илья Тыщенко, председатель Свердловского областного отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России»; Михаил Черепанов, первый вице-президент регионального объединения работодателей «Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей».

В 11:00 в Свердловском областном суде (Екатеринбург, ул. Московская, 120, корпус А, 5 этаж, зал № 8А) состоится оглашение приговора по делу Андрея Черняева. Подсудимый обвиняется органами предварительного расследования в серии преступлений против половой неприкосновенности, угрозе убийством, краже, и убийстве школьницы. Судья: Ладин Александр Максимович.

В 11:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная результатам работы прокуратуры Екатеринбурга в 2018 году. Прокурор города Светлана Кузнецова расскажет об основных результатах работы ведомства в 2018 году, озвучит статистику правонарушений и прокурорских проверок, поделится информацией об антикоррупционной деятельности и о планах работы на 2019 год. Также Светлана Кузнецова проанализирует динамику обращений граждан по поводу вывоза ТКО в городе после старта «мусорной» реформы 1 января 2019 года и обозначит список запланированных надзорных мероприятий, касающихся приема заявок в первые классы в Екатеринбурге.

В 11:00 в Полевском (ул. Р. Люксембург, 116) состоится торжественная церемония вручения ключей переселенцам из аварийного жилья. Ожидается, что в мероприятии примут участие министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков, глава Полевского Константин Поспелов, уполномоченный по правам человека Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

В 12:00 в пресс-центре «Интерфакс-Урал» в Екатеринбурге (пр. Ленина, 20а, 5 этаж, оф. 502) состоится пресс-конференция министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области Николая Смирнова. Завершается первый месяц реформы по обращению с твердыми коммунальными отходами: каковы ее результаты в Свердловской области? Какие проблемы выявились в этот период? Как будет в дальнейшем реализовываться «мусорная реформа»? На эти и другие вопросы ответит спикер.

В 12:45 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная бизнес-ошибкам и их последствиям. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей в Свердловской области Елена Артюх, исполнительный вице-президент Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей Марина Вшивцева, директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Илья Сулла, заместитель председателя Союза малого и среднего бизнеса Свердловской области Анна Хвагина и управляющий партнер группы правовых компаний «Пучков и партнеры» адвокат Денис Пучков расскажут о количестве предпринимателей в Свердловской области, об ошибках, которые совершают начинающие предприниматели и опытные бизнесмены, выскажут мнение об оценке степени ошибки в бизнесе и о работе бизнес-акселераторов (бизнес-инкубаторов) в России.

В 13:00 в Доме журналистов (Екатеринбург, ул. К. Цеткин, 1) состоится встреча с генеральным консулом Киргизии в Екатеринбурге Бообеком Салимжановым. Он расскажет о мероприятиях, проведенных в Екатеринбурге в честь 90-летия Чингиза Айтматова, о вкладе уральцев в празднование этой знаменательной даты. Также будут вручены грамоты и благодарственные письма от имени генконсульства Кыргызской Республики тем, кто принял активное участие в организации и проведении мероприятий в честь 90-летия со дня рождения писателя.

В 14:00 в Уральском геологическом музее Горного университета (Екатеринбург, ул. Куйбышева, 39) откроется выставка «Тайны малахитовой шкатулки», посвященная Году Бажова, на которой будут представлены образцы природных самоцветов и камнерезных изделий, упоминающихся в сказах писателя. Центром выставки станет мозаичный портрет Бажова и ваза «Каменный цветок».

В 15:00 в Доме культуры Ачита (ул. Ленина, 3) состоится торжественная церемония вручения ключей от новых квартир детям-сиротам. Ожидается, что в церемонии примут участие заместитель губернатора Свердловской области Азат Салихов, директор Фонда жилищного строительства Оксана Вохминцева, глава Ачитского городского округа Дмитрий Верзаков представители городской администрации и управления социальной политики.

Екатеринбург. Другие новости 29.01.19

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