31 января в Свердловской области ожидаются следующие события

31.01.2019, четверг

В 08:30 от главного учебного корпуса УрФУ (Екатеринбург, ул. Мира, 19) отправляется пресс-тур в Коуровскую астрономическую обсерваторию университета (Первоуральск, село Слобода), во время которого будут организованы экскурсия по обсерватории и общение с учеными-участниками конференции «Физика Космоса».

В 10:30 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная открытию в Екатеринбурге выставки «Филигранное мастерство Японии». Советник посольства Японии, руководитель отдела японской культуры Japan Foundation в ВГБИЛ в Москве Масакадзу Такахаси и директор арт-галереи Ельцин-центра Илья Шипиловских расскажут об открытии и экспозиции выставки, поделятся информацией о ключевых и впервые экспонируемых изделиях. Экспозиция объединяет в себе произведения и материалы различных жанров и эпох, в каждом из которых акцент сделан на технологиях, изобретательных и выразительных средствах и концепциях. На выставке представлены современные работы художников, а также игрушечные фигурки и муляжи еды. Большинство экспонатов – произведения современных мастеров, которые работают в разных жанрах и техниках.

В 12:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная объявленному губернатором Свердловской области Году П.П. Бажова. Первый заместитель министра культуры Свердловской области Галина Головина, председатель совета благотворительного фонда «Бажов» Сергей Полыганов, правнук писателя Алексей Бажов расскажут об утвержденных мероприятиях Года Бажова, поделятся историями из жизни писателя и объявят первые итоги акции #читайБажова. В рамках пресс-конференции журналистам будут подарены книги Павла Бажова.

В 17:00 в музее ВДВ «Крылатая гвардия» (Екатеринбург, ул. Крылова, 2а) состоится презентация выставки «Афган-30», посвященной 30-летию вывода Ограниченного контингента советских войск (ОКСВ) из Республики Афганистан 15 февраля 1989 года. На выставке будут представлены экспонаты из фондов музея, а также предметы из фондов муниципального музея памяти воинов-интернационалистов «Шурави» и музея советского быта «Сделано в СССР». Экспозиция представит ретроспективу 1970-1980-х годов, где будет отражены не только военные действия, но и политика, история Афганистана, влияние этого конфликта на советскую повседневность и быт. Посетители смогут увидеть подлинные экспонаты – униформу, национальную афганскую одежду, образцы вооружения, военные трофеи, архивные документы и уникальные фотографии, инструменты пропаганды и элементы советского и афганского быта. Выставка будет работать по 7 апреля 2019 года.

В 18:30 в Доме кино (ул. Луначарского, 137) начнется премьерный показ фильма «Спасти Ленинград». Планируется, что участие в мероприятии примет заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.

Екатеринбург. Другие новости 30.01.19

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