1 февраля в Свердловской области ожидаются следующие события

01.02.2019, пятница

В 10:00 во Дворце культуры железнодорожников (Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 102) состоится торжественное собрание, посвященное Дню образования профсоюзного движения в Свердловской области. В мероприятии примут участие первый вице-губернатор Свердловской области Алексей Орлов, председатель Федерации профсоюзов Свердловской области Андрей Ветлужских, глава Екатеринбурга Александр Высокинский, депутаты заксобрания региона, руководители общественных организаций. Также планируется участие председателя Федерации независимых профсоюзов России Михаила Шмакова. В ходе мероприятия состоится подписание соглашения между председателем Федерации профсоюзов Свердловской области Андреем Ветлужских и главой Екатеринбурга Александром Высокинским по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Речь идет об участии профсоюзов в организации спортивных мероприятий в трудовых коллективах по выполнению нормативов испытаний комплекса ГТО.

В 10:00 в Уральском колледже технологий и предпринимательства (Екатеринбург, ул. Умельцев, 5) состоится торжественное открытие нового спортивного зала после реконструкции. Планируется, что участие в мероприятии примут министр общего и профессионального образования Свердловской области Юрий Биктуганов, первый вице-президент Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей Михаил Черепанов, генеральный директор НП «Управление строительства «Атомстройкомплекс» Валерий Ананьев.

В 10:00 в Первоуральском городском суде (ул. Ватутина, 61а) состоится судебное заседание по делу бывшего главного архитектора города Константина Гартмана.

В 12:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) депутат Госдумы Дмитрий Ионин примет участие в заседании постоянной комиссии по местному самоуправлению. Встреча пройдет в формате «вопрос-ответ» и станет стартом во взаимодействии депутатов ЕГД с федеральными парламентариями.

В 12:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится круглый стол, посвященный репродуктологической службе на Урале. Генеральный директор Центра семейной медицины, кандидат медицинских наук Диляра Медведская, заместитель генерального директора Центра семейной медицины, кандидат медицинских наук Сергей Балезин, главный врач, врач-репродуктолог Центра семейной медицины Яна Скоробогатова, заслуженный врач России, главный акушер-гинеколог УрФО, главный научный сотрудник НИИ Охраны материнства и младенчества Минздрава России Надежда Башмакова, главный врач клинико-диагностического центра «Охрана здоровья матери и ребенка», заместитель председателя областной комиссии по отбору и направлению пациентов с бесплодием, проживающих на территории Свердловской области, для оказания ВРТ за счет средств ОМС Елена Николаева расскажут об истории создания репродуктологической службы на Урале, ее структуре и этапах развития, о первых клиниках и роли государственной поддержки, обозначат правила получения пациентами квот на ЭКО по системе ОМС. Спикеры обсудят вклад репродуктологической службы в улучшение демографической ситуации на территории Уральского региона, поделятся планами развития службы в соответствии с Указом президента России №204 от 7.05.2018 «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года».

В 12:00 на Широкореченском военно-мемориальном комплексе состоится митинг в рамках социально значимого проекта «Мы этой памяти верны», посвященный дню разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. К мемориалу «Вечный огонь» будут возложены цветы. В 14:30 в Екатеринбургском государственном колледже им. И.И. Ползунова (пр. Ленина, 28, актовый зал) состоится торжественное мероприятие, участниками которого станут ветераны Великой Отечественной войны, ветеранский актив Екатеринбурга, представители органов власти, учащиеся колледжей, кадеты и члены Юнармии.

В 14:00 в Екатеринбургском музее изобразительных искусств (ул. Воеводина, 5) начнется пресс-показ выставки «Возвращение. Неизвестные произведения А.К. Денисова-Уральского из коллекции Р. Хасанова (Санкт-Петербург)». Выставка будет работать со 2 февраля по 31 марта, официальное открытие состоится в 18:30 1 февраля.

В 15:00 в резиденции полномочного представителя президента РФ в УрФО (Екатеринбург, ул. Добролюбова, 11, к. 375) состоится церемония подписания соглашения о сотрудничестве между полномочным представителем президента РФ в УрФО, координационным советом отделений РСПП в УрФО, Ассоциацией территориальных объединений организаций профсоюзов УрФО. В церемонии примут участие Николай Цуканов, президент РСПП Александр Шохин, вице-президент РСПП Виктор Черепов, председатель ФНПР Михаил Шмаков, председатель Ассоциации территориальных объединений организаций профсоюзов УрФО Андрей Ветлужских, президент Свердловского областного СПП Дмитрий Пумпянский, руководители профсоюзных объединений субъектов. Губернаторы примут участие в мероприятии в режиме видеоконференцсвязи. По окончании церемонии состоится подход к прессе Николая Цуканова, Александра Шохина и Михаила Шмакова.

В 16:00 в Музее истории и археологии Урала (Екатеринбург, пр. Ленина, 69/10) состоится презентация первого Детского музейного центра, посвященного уральской истории. Детский музейный центр «Машина времени» – это специализированное пространство, где дети с родителями или музейными педагогами могут отправиться в познавательное путешествие по ключевым эпохам истории Урала.

Екатеринбург. Другие новости 31.01.19

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