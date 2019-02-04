4 февраля в Свердловской области ожидаются следующие события

04.02.2019, понедельник

В 12:00 в Доме журналистов (Екатеринбург, ул. Клары Цеткин, 1) прокуратура Свердловской области проведет пресс-конференцию «Прокуратура раскрывает тайну перевала Дятлова». Начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Свердловской области Андрей Курьяков расскажет о проводимой прокуратурой проверке, представит рассекреченные данные материалов уголовного дела, расследование по которому проводилось в связи с гибелью группы Игоря Дятлова, а также представит архивные материалы, опровергающие конспирологические версии событий на горе Отортен.

В 12:30 в администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, у кабинета пресс-службы) состоится брифинг, посвященный старту записи детей в первый класс. В мероприятии примет участие руководитель городского департамента образования Екатерина Сибирцева.

В 14:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная проведению в Свердловской области регионального этапа всероссийской массовой гонки «Лыжня России – 2019». Министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт, исполнительный директор центрального старта лыжной гонки в Свердловской области Дмитрий Чукреев и российский гонщик Сергей Карякин расскажут о развитии в регионе зимних видов спорта, о подготовке к старту массовой гонки «Лыжня России», а также поделятся информацией об обучении волонтеров и особенности дистанции в этом году. «Лыжня России – 2019» пройдёт в Нижнем Тагиле 9 февраля.

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