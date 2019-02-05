5 февраля в Свердловской области ожидаются следующие события

05.02.2019, вторник

В 10:00 в Доме правительства (Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1) губернатор Евгений Куйвашев проведет заседание правительства Свердловской области. Основным вопросом повестки станет взаимодействие региональных властей и Уральского федерального университета им. первого президента России Б.Н. Ельцина при реализации национальных проектов в Свердловской области. С докладом выступит ректор УрФУ Виктор Кокшаров. Содоклады представят министр промышленности и науки Сергей Пересторонин и министр общего и профессионального образования Юрий Биктуганов. После заседания состоится брифинг для СМИ. На вопросы журналистов о реализации национальных проектов ответит ректор Уральского федерального университета Виктор Кокшаров.

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, к. 459) состоится заседание постоянной комиссии по муниципальной собственности. В повестке вопрос «О включении депутатов Екатеринбургской городской Думы в состав конкурсной комиссии» и другие.

В 10:00 в УрФУ (Екатеринбург, ул. Тургенева, 4, Демидовский зал) состоится награждение лауреатов конкурса на соискание премии губернатора Свердловской области для молодых ученых за 2018 год. Торжественную церемонию награждения проведет заместитель министра промышленности и науки Свердловской области Наталия Мартынова. Чествование молодых ученых откроют Демидовские чтения. Сразу после церемонии награждения лауреаты Демидовской премии выступят с лекциями перед студентами. Академик РАН, лауреат Демидовской премии 2018 года за выдающийся вклад в теорию динамических систем Валерий Козлов прочтет лекцию «Как суммировать расходящиеся ряды». Академик РАН, лауреат Демидовской премии 2018 года за выдающийся вклад в развитие физической, органической и квантовой химии Владимир Минкин выступит с лекцией «Молекулярные магниты для новых интеллектуальных материалов и информационных систем». Академик РАН, лауреат Демидовской премии 2018 года за выдающийся вклад в изучение истории и этнологии народов Валерий Тишков представит лекцию «Мое Уральское месторождение: история и антропология».

В 11:30 в Кировском районном суде Екатеринбурга (ул. Бажова, 31а) продолжится заседание по делу хакерской группы Lurk.

12:00 в Екатеринбурге в БЦ «Аврора» (ул. Шейнкмана, 55, 13 этаж) состоится открытие ресурсного центра для инвалидов «Инфопомощь». Он станет единой коммуникационной площадкой для оказания консультативной и информационной помощи людям с ограниченными возможностями здоровья по вопросам предоставления им мер социальной поддержки, государственных услуг в области занятости населения, пенсионного обеспечения, санаторно-курортного лечения, технических средств реабилитации. Планируется, что в открытии примет участие министр социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов, представители Свердловского регионального отделения Фонда социального страхования, отделения Пенсионного фонда РФ по Свердловской области, департамента по труду и занятости населения Свердловской области и общественных организаций.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в Екатеринбурге (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент») состоится пресс-конференция, посвященная реализации федерального закона «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» в Свердловской области. Вступил в силу 1 января 2019 года. Руководитель Управления Росреестра по Свердловской области Игорь Цыганаш, директор филиала Федеральной кадастровой палаты по УрФО Рафаэль Лутфуллин, председатель исполкома Свердловского регионального отделения общероссийской общественной организации «Союз садоводов России» Наталья Царегородцева представят статистические данные о количестве дачных участков в Свердловской области, расскажут об основных нововведениях в законодательстве, дадут рекомендации уральским садоводам.

В 15:00 в Екатеринбурге (ул. Пушкина, 6) в рамках «Дней уральского бизнеса – 2019» Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей проводит круглый стол на тему «Инновации: возможности и ограничения». Руководители исполнительной власти региона, представители предприятий и науки, собственники и руководители инновационного бизнеса определят инструменты для качественного рывка уральских предприятий в инновациях. Кроме того, в центре внимания участников заседания будут вопросы кооперации крупных предприятий и малых инновационных компаний, повышение роли науки, включая УрО РАН, в ускорении инновационного процесса.

В 17:00 в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга (ул. Малышева, 2Б, зал № 506) состоится судебное заседание по делу об избиении в ТЦ «Алатырь» молодого человека с ДЦП.

Екатеринбург. Другие новости 05.02.19

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