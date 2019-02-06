6 февраля в Свердловской области ожидаются следующие события

06.02.2019, среда

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) состоится заседание постоянной комиссии по развитию образования, науки, физической культуры, спорта и молодежной политике. С докладом «Об организации питания учащихся муниципальных общеобразовательных организаций города Екатеринбурга в 2018/2019 учебном году» перед депутатами выступит начальник городского департамента образования Екатерина Сибирцева.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в Екатеринбурге (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент») состоится пресс-конференция, посвященная вручению Демидовской премии. Председатель попечительского совета научного Демидовского фонда, академик Геннадий Месяц, исполнительный директор фонда, вице-президент РАН, академик Валерий Чарушин, демидовский лауреат 2018 года, вице-президент РАН, академик Валерий Козлов, демидовский лауреат 2018 года, заместитель председателя Южного научного центра РАН, академик Владимир Минкин и демидовский лауреат 2018 года, академик-секретарь отделения историко-филологических наук РАН, академик Валерий Тишков расскажут о вкладе лауреатов премии-2018 в развитие фундаментальных наук, представят информацию о разработках, удостоенных высокой награды.

В 16:00 в резиденции губернатора Свердловской области (Екатеринбург, ул. Горького, 21/23, конференц-зал) состоится чествование лауреатов Демидовской премии. Премию в размере 1 миллион рублей получат: академик Валерий Козлов (Москва) за выдающийся вклад в теорию динамических систем, академик Владимир Минкин (Ростов-на-Дону) за выдающийся вклад в развитие физической, органической и квантовой химии, академик Валерий Тишков (Москва) за выдающийся вклад в изучение истории и этнологии народов России.

Екатеринбург. Другие новости 05.02.19

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