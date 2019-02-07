7 февраля в Свердловской области ожидаются следующие события

07.02.2019, четверг

Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Николай Цуканов и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев совершат рабочую поездку в Нижний Тагил. В программе визита – посещение производственных и социальных объектов. Автобус для СМИ отправится от резиденции губернатора Свердловской области (Екатеринбург, ул. Горького, 21/23) в 07:30.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в Екатеринбурге (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент») состоится пресс-конференция, посвященная работе представительства МИД в Екатеринбурге в 2018 году, планам на 2019 год. Мероприятие приурочено ко Дню дипломатического работника МИД, который отмечается 10 февраля. Представитель министерства иностранных дел в Екатеринбурге Александр Харлов и генеральный консул Франции в Екатеринбурге Пьер-Ален Коффинье обозначат основные векторы развития представительства МИД в Екатеринбурге, поделятся опытом совместной работы, расскажут об итогах работы в 2018 году и представят планы на 2019 год.

В 11:30 в КРК «Уралец» (Екатеринбург, ул. Большакова, 90, вход со стороны аллеи на ул. 8 Марта) состоится открытая для СМИ тренировка команды ХК «Автомобилист».

В 13:00 в центре культуры «Урал» (Екатеринбург, ул. Студенческая, 3, зал №1), после пленарного заседания, состоится пресс-брифинг, посвященный старту II Всероссийской лаборатории культурных проектов Culturalica. В пресс-брифинге примут участие спикеры пленарного заседания и представители администрации Екатеринбурга: Татьяна Ярошевская – начальник управления культуры администрации города; Эдуард Бояков – художественный руководитель МХАТ им. М.Горького (Москва); Алексей Бадаев – генеральный директор Свердловского государственного академического театра драмы (Екатеринбург); Михаил Сафронов – генеральный директор Свердловского академического театра музыкальной комедии (Екатеринбург); Татьяна Самойлова – директор арт-холдинга «Ангажемент» (Екатеринбург). Пленарное заседание пройдет с 10:00 до 13:00. Модератор пленарного заседания – Лариса Барыкина, театральный и музыкальный критик, арт-директор международного фестиваля «На грани» (Екатеринбург).

В 15:00 в Доме промышленника Свердловской области (Екатеринбург, ул. Пушкина, 6) в рамках Дней уральского бизнеса – 2019 Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей проведет круглый стол «Экологические риски: актуальные проблемы и практика управления».

Екатеринбург. Другие новости 06.02.19

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