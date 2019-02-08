8 февраля в Свердловской области ожидаются следующие события

08.02.2019, пятница

В 09:30 в Уральском нейронет-центре (Екатеринбург, ул. Большакова, 77а) начнется пресс-тур, приуроченный ко Дню российской науки. Сотрудники центра расскажут о фундаментальных механизмах нарушений мозга и нейрокогнитивных функций, в частности, о том, как можно лечить аутизм у детей. В 10:30 в Институте естественных наук и математики (ул. Куйбышева, 48) химики УрФУ расскажут, как изучение магнитных материалов позволит создавать в будущем магнитные холодильники и накопители информации нового поколения. В 12:00 о том, как при помощи люминесцентных материалов создают нанолекарства, расскажут в химико-технологическом институте УрФУ (ул. Мира, 28). В 13:00 состоится открытие уникальной QR-доски – таблицы Менделеева (ул. С. Ковалевской, 7а). С помощью карты и смартфона можно будет мгновенно получить информацию по каждому химическому элементу. После открытия доски начнется экспресс-викторина по химическим элементам среди сотрудников университета. Перед открытием доски будет возможность задать вопросы проректору УрФУ по науке Владимиру Кружаеву.

В 10:30 в резиденции губернатора Свердловской области (Екатеринбург, ул. Горького, 21/23) полпред Николай Цуканов проведет совещание по социально-экономическому развитию Свердловской области.

В 14:00 в Ленинском районном суде Екатеринбурга (ул. Щорса, 68) состоится заседание о продлении меры пресечения находящемуся под стражей начальнику СвЖД Алексею Миронову.

В 14:00 в Свердловском художественном училище им. И.Д. Шадра (Екатеринбург, ул. Малышева, 68, выставочный зал) состоится открытие передвижной методической выставки работ студентов Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки (Москва). На выставке будут представлены преимущественно станковые работы студентов академии, выполненные на разных курсах обучения.

Екатеринбург. Другие новости 07.02.19

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