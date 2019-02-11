11 февраля в Свердловской области ожидаются следующие события

11.02.2019, понедельник

В 11:00 в Уральском государственном медицинском университете (Екатеринбург, ул. Репина, 3, здравпункт) пройдет социальная акция «Твори добро», приуроченная к Всемирному дню больного. В рамках акции пройдет день донора. Участие в мероприятии примут ректор УГМУ Ольга Ковтун, ректорат, члены педагогического состава и студенты.

В 12:00 в Доме журналистов (Екатеринбург, ул. К. Цеткин, 1) состоится пресс-конференция министра АПК и продовольствия Свердловской области Дмитрия Дегтярёва, посвященная итогам 2018 года в сфере сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности и планам на 2019 год.

В 12:00 в Новоуральске (ул. Садовая, д. 21, 23) состоится торжественная церемония вручения ключей переселенцам из аварийного жилья. Ожидается, что в церемонии примут участие глава Новоуральска Александр Баранов, заместитель министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Игорь Дубровин. Квартиры получат жители шести ветхих аварийных домов по улице Ленина. Также в программе пресс-тура посещение нового музейно-выставочного центра, который был сдан в декабре 2018 года. Запланировано посещение Новоуральского трубного завода и детской художественной школы, известной своей единственной в своем роде иконописной мастерской и уникальными проектами школы для широкой общественности города.

В 14:00 в пресс-центре ТАСС в Екатеринбурге (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент») состоится открытие фотовыставки и пресс-конференция, посвященная историческому событию – визиту патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Екатеринбургскую митрополию. Открытие выставки приурочено ко Дню рождения епархии и 10-летию интронизации патриарха.

В 15:00 в Областном центре реабилитации инвалидов (Екатеринбург, ул. Белинского, 173а) состоится круглый стол «О вопросах обеспечения пассажирам из числа инвалидов условий доступности их перевозки и перевозки их багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, включая провоз собак-проводников при наличии специального документа и перевозку кресла-коляски пассажира из числа инвалидов». Участие в круглом столе примут заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Дмитрий Брусянин, председатель комитета Законодательного собрания Свердловской области по социальной политике Вячеслав Погудин, представители государственных органов области, администрации города Екатеринбурга, общественных объединений инвалидов, организаций, участвующих в предоставлении услуг по перевозке пассажиров.

В 15:00 во Дворце молодежи (Екатеринбург, пр. Ленина, 1) состоится церемония открытия VII Открытого Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).

Екатеринбург. Другие новости 08.02.19

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