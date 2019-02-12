12 февраля в Свердловской области ожидаются следующие события

12.02.2019, вторник

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) состоится очередное заседание. Депутаты рассмотрят вопросы, касающиеся изменений правил землепользования и застройки в части изменения назначения территории, предназначенной для строительства храма святой Екатерины; утвердят состав комиссии по этике.

В 12:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная итогам работы Управления на транспорте МВД России по УрФО в 2018 году. Руководитель управления генерал-майор полиции Александр Востриков расскажет об основных результатах работы в 2018 году, даст статистику преступлений и правонарушений на объектах транспортного комплекса, поделится информацией о наиболее интересных и громких эпизодах деятельности ведомства в 2018 году, о мерах, принимаемых для обеспечения личной и имущественной безопасности. Также Александр Востриков перечислит методы борьбы с такими явлениями как «зацепинг» и граффити на транспортных объектах, огласит планы работы ведомства в 2019 году.

В 13:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) пресс-конференция, посвященная реализации первого этапа реформы ОСАГО и первым итогам после месяца с момента запуска проекта. Начальник Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации Рустэм Марданов, исполняющий обязанности председателя Союза страховщиков Свердловской области «Белый соболь» Иван Косьмин, председатель Свердловского регионального отделения Межрегионального общественного движения «Комитет по защите прав автомобилистов» Максим Едрышов и руководитель представительства Российского союза автостраховщиков в УрФО Вячеслав Тарасов расскажут о масштабной реформе ОСАГО, запланированной ЦБ и Минфином, о реализации первого этапа реформы в Свердловской области, дадут рекомендации уральским автомобилистам.

В 14:00 в Свердловском областном суде (Екатеринбург, ул. Московская, 120, актовый зал) в режиме видеоконференцсвязи пройдет общероссийское совещание-семинар по подведению итогов работы судов в 2018 году. Итоги подведет председатель Верховного суда Российской Федерации Вячеслав Лебедев, он определит приоритетные задачи, стоящие перед судебной системой в текущем году. В мероприятии примут участие все председатели верховных судов республик, краевых, областных судов, судов городов федерального значения, судов автономной области и автономных округов, окружных (флотских) военных судов, арбитражных судов субъектов РФ, апелляционных арбитражных судов, арбитражных судов округов и Суда по интеллектуальным правам. За трансляцией в режиме онлайн можно будет наблюдать в здании Свердловского областного суда.

В 15:00 Орджоникидзевском районном суде Екатеринбурга (ул. Машиностроителей, 19а) состоится заседание по делу о жестоком убийстве собаки на Уралмаше. Дело будут рассматривать в особом порядке – без судебного разбирательства. Мужчину и женщину будут судить по п. «а», «в» ч. 2 ст. 245 УК РФ «Жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, повлекшее его гибель, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением садистских методов».

В 15:00 в Доме областного правительства (Екатеринбург, ул. Октябрьская, 1, 16 этаж, зал заседаний) состоится видеоконференция Общественной палаты Свердловской области и Общественных палат муниципалитетов по вопросам внедрения новой системы обращения с твердыми коммунальными отходами. Во встрече примут участие представители областных министерств энергетики и ЖКХ, природных ресурсов и экологии, Региональной энергетической комиссии и руководители компаний – региональных операторов. Участники мероприятия намерены обсудить новые принципы работы с ТКО, планы по строительству инфраструктуры, улучшению экологический ситуации и другие вопросы.

В 15:00 в Доме промышленника Свердловской области (Екатеринбург, ул. Пушкина, 6) Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей организует круглый стол «Кооперация – способ повышения ВРП». На заседании, посвященном выполнению майских указов президента РФ и региональной программы «Пятилетка развития», планируется определить инструменты кооперационной активности крупных предприятий и государства, меры поддержки кооперации, обсудить перспективы расширения участия предприятий региона в государственных и муниципальных закупках. Ожидается, что участие в мероприятии примут исполнительный вице-президент СОСПП Марина Вшивцева, вице-президенты Уральского торгово-промышленной палаты Владимир Воронов и Светлана Окулова, директор Свердловского фонда поддержки предпринимательства Илья Сулла, заместитель министра АПК и продовольствия региона Елена Хлыбова.

Екатеринбург. Другие новости 11.02.19

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