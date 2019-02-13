13 февраля в Свердловской области ожидаются следующие события

13.02.2019, среда

В 09:00 в отеле Hyatt Regency Ekaterinburg (ул. Бориса Ельцина, 8) откроется конференция Business Information Security Summit Ekaterinburg (BIS Summit Ekaterinburg – 2019). Мероприятие посвящено обеспечению информационной безопасности организаций в цифровую эпоху. Ключевой темой в программе форума станет защита промышленных систем и критической информационной инфраструктуры (КИИ). В 11:00 начнется пленарная дискуссия «Безопасность информационной инфраструктуры». В ней примут участие: Наталья Касперская, президент ГК InfoWatch, руководитель рабочей группы по направлению «Информационная безопасность» в рамках программы «Цифровая экономика Российской Федерации», председатель правления Ассоциации АРПП «Отечественный Софт»; Игорь Ляпунов, вице-президент по информационной безопасности ПАО «Ростелеком»; Игорь Козодеев, заместитель директора Центра информационных технологий Тюменской области; Павел Борисов, заместитель директора Департамента информатизации и связи Свердловской области; Сергей Шувалов, вице-президент по информационным технологиям группы «Русская медная компания»; Олег Китаев, заместитель начальника отдела охраны и режима, группа «Синара»; Елена Привалова, представитель Управления ФСТЭК России по Уральскому федеральному округу.

В 10:20 от здания администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, центральный вход) отправится выездное заседание постоянной комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию. Депутаты посетят Ново-Свердловскую ТЭЦ (Кировский район, Промзона, 2Г.)

В 11:00 в пресс-центре «Интерфакс-Урал» в Екатеринбурге (пр. Ленина, 20а, 5 этаж, оф. 502) состоится пресс-конференция, посвященная проблеме качества продукции, поставляемой в бюджетные учреждения Свердловской области. Россельхознадзор в Свердловской области обеспокоен качеством питания в школах, детских садах и других бюджетных учреждениях: почему крупы, поставляемые в регион, не соответствуют нормам? Как специалисты оценивают общее качество продуктов питания, закупаемых для столовых? На эти и другие вопросы ответят: Зухра Барбакова, начальник отдела надзора за качеством зерна и семенного контроля управления Россельхознадзора по Свердловской области; Ирина Топоркова, руководитель испытательной лаборатории Свердловского референтного центра Россельхознадзора.

В 11:00 в ДИВСе (Екатеринбург, ул. Олимпийская набережная, 3) пройдет заседание Клуба лидеров добровольческого движения. В заседании примут участие волонтеры «серебряного» возраста, для которых будет организована обучающая тренинг-программа «Я – доброволец. Волонтерское командообразование для граждан пожилого возраста». Участники мероприятия поделятся опытом работы, а также дадут старт подготовке к Всероссийской добровольческой акции «Весенняя неделя добра».

В 12:00 в Госпитале для ветеранов войн (Екатеринбург, ул. Соболева, 25) состоится презентация уникальной для здравоохранения Свердловской области методики – эндоскопической операции на позвоночнике. Мастер-класс будет проводиться под руководством спинального хирурга, вертебролога, травматолога-ортопеда, члена международной ассоциации AO SPINE Бориса Сыченикова (клиническая больница №123, Москва).

В 15:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция в формате телемоста, посвященная Всероссийскому форуму отцов, который пройдет 19-20 февраля 2019 года в Екатеринбурге. О целях и задачах предстоящего форума, итогах совместных акций расскажут уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова, председатель Совета отцов при уполномоченном при президенте по правам ребенка Андрей Коченов, актер кино и телевидения Иван Охлобыстин, президент общенациональной программы «В кругу семьи» Александр Ковтунец, член президиума Совета отцов при уполномоченном при президенте по правам ребенка Александр Муромский. На связь из Екатеринбурга выйдут член Общественного совета при уполномоченном при президенте по правам ребенка, координатор Совета отцов при уполномоченном при президенте по правам ребенка Евгений Бережных и руководитель Фонда помощи пострадавшим в ДТП Олег Таратухин.

В 16:00 в Екатеринбурге (ул. Байкальская, 41) состоится мини-турнир среди детских дворовых команд: «Визовец», «Синие Камни» и «Мечта» из Нижнего Тагила. Каждая из команд сыграет против пятерки ХК «Автомобилист», их задача – забить как можно больше шайб в ворота мастеров. Для победителей турнира хоккеисты «Автомобилиста» затем проведут мастер-класс.

Екатеринбург. Другие новости 12.02.19

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