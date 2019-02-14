14 февраля в Свердловской области ожидаются следующие события

14.02.2019, четверг

В 09:30 от здания администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, главный вход) отправится пресс-тур. В программе посещение Центра организации дорожного движения (ул. Гурзуфская, 48), и перекрестка улиц Крауля и Заводской, где состоится демонстрация работы «умного» светофора, способного реагировать на приближение общественного транспорта и менять режим работы в зависимости от интенсивности потока транспорта на перекрестке.

В 10:30 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная результатам работы по противодействию картелям и иным антиконкурентным соглашениям. Начальник управления по борьбе с картелями ФАС России Андрей Тенишев расскажет об основных итогах работы ведомства по борьбе с картелями, огласит статистические данные, поделится информацией о наиболее интересных и громких эпизодах деятельности за 2018 год, в частности о практике Свердловского УФАС России.

В 11:00 в пресс-центре «Интерфакс-Урал» в Екатеринбурге (пр. Ленина, 20а, 5 этаж, оф. 502) состоится пресс-конференция руководства Свердловского областного суда. Облсуд фиксирует рост процессов по взысканию долгов за коммунальные платежи и по кредитам: какие еще тенденции отмечают судьи? Какие меры пресечения стали чаще выноситься в судопроизводстве? На эти и другие вопросы ответят: Дмитрий Андреев, и.о. председателя Свердловского областного суда; Ирина Силина, заместитель председателя Свердловского областного суда по административным делам; Елена Милюхина, заместитель председателя Свердловского областного суда по уголовным делам.

В 13:00 на площадке Ельцин-центра (Екатеринбург, ул. Ельцина, 3) состоится пресс-подход, посвященный XVI международной научно-практической конференции «Ковалевские чтения». В пресс-подходе примут участие президент Федеральной палаты адвокатов РФ, председатель Совета московской коллегии адвокатов «Юридическая фирма «ЮСТ», доктор юридических наук, профессор, член президиума Российской академии адвокатуры и нотариата Юрий Пилипенко, доктор юридических наук, профессор, ректор Уральского государственного юридического университета Владимир Бублик, кандидат юридических наук, председатель совета партнеров Puchkov&Partners Денис Пучков.

В 14:00 в Музее наивного искусства (Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, 18) состоится пресс-показ выставки «Чудо хорватского наива. Четыре поколения Хлебинской школы из собрания Владимира Темкина». Спикеры пресс-показа: Андрей Бобрихин (куратор выставки, зав сектором наивного искусства ЕМИИ), Владимир Тёмкин (коллекционер). Для посетителей выставка начнет работу в 18:30.

В 14:15 в Ленинском районном суде Екатеринбурга (ул. Щорса, 68) состоится заседание по иску Управления Роспотребнадзора по Свердловской области к департаменту по управлению муниципальным имуществом администрации города и ЕМУП «Золушка».

В 16:30 в поселке Мичуринском (садовое товарищество «Горздравотдел») сотрудники МЧС проведут рейд по обучению мерам пожарной безопасности граждан, проживающих в садоводческих товариществах. Спасатели расскажут, как правильно действовать в случае чрезвычайной ситуации, проведут профилактический осмотр отопительных печей и электрооборудования, поделятся рекомендациями по приведению жилья в пожаробезопасное состояние. Жильцам продемонстрируют огнетушитель и проведут ликбез по правилам его использования при возникновении возгорания. Также всем гражданам будут вручены памятки с телефоном вызова пожарно-спаастельной службы МЧС России – «101».

В 17:00 в администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал № 340) состоится заседание городской избирательной комиссии. В повестке вопросы: о рассмотрении документов по выдвижению инициативы проведения местного референдума на территории муниципального образования «город Екатеринбург»; о передаче мандата депутата гордумы кандидату в депутаты, состоящему в зарегистрированном списке кандидатов, выдвинутом партией «Справедливая Россия»; о регистрации избрания Козлова Владимира Игоревича депутатом Екатеринбургской городской думы седьмого созыва; о правотворческой инициативе Избирательной комиссии муниципального образования «город Екатеринбург» о внесении на рассмотрение гордумы проекта решения «О внесении изменений в Устав муниципального образования «город Екатеринбург».

В 18:30 в библиотеке им. В.Г. Белинского (Екатеринбург, ул. Белинского, 15, холл 1 этажа) откроется выставка «Бук-Арт: Еще не книга, уже не книга», посвященная авторской книге Е. М. Малахина – Старика Б.У.Кашкина. Она проводится совместно с музеем Б.У.Кашкина и продолжает серию мероприятий под названием «Бука-марафон», посвященных 80-летию «культового героя» неофициального искусства Свердловска-Екатеринбурга и 10-летию музея Старика Б.У.Кашкина. На вернисаже арт-группа Vitamin Youth представит проэкологический концерт-перформанс «Последние песнопения деревьев». Выставка продлится до 28 марта.

Екатеринбург. Другие новости 14.02.19

Шойгу приехал? Горожане жалуются на сильные пробки. / Рано утром на Эльмаше столкнулись две машины, одну отбросило на пешехода. / Ян Центер покидает Газпромбанк. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»