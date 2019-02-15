15 февраля в Свердловской области ожидаются следующие события

15.02.2019, пятница

В 12:00 в Екатеринбурге на площади Советской Армии состоится митинг и возложение цветов к мемориалу «Черный тюльпан», посвященные 30-летию вывода советских войск из Афганистана.

В 16:00 в здании управы Октябрьского района Екатеринбурга (ул. Луначарского, 217) пройдут публичные обсуждения обновления сквера на улице Белинского, у здания УрФУ.

В 16:00 во Дворце молодежи (Екатеринбург, пр. Ленина, 1, большой зал) состоится официальное закрытие и церемония награждения победителей VII Открытого Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). Планируется, что участие в мероприятии примет министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов.

В 17:00 во Дворце игровых видов спорта (Екатеринбург, ул. Олимпийская набережная, 3) начнется торжественное собрание и праздничный концерт, посвященный 30-летию вывода советских войск из Афганистана. В мероприятии примут участие ветераны боевых действий, ветераны войны в Афганистане, учащиеся средних специальных учебных заведений, представители военно-патриотических клубов.

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