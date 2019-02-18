18 февраля в Свердловской области ожидаются следующие события

18.02.2019, понедельник

В 10:00 в Синарском районном суде Каменска-Уральскогоо (ул. Тевосяна, 1) состоится предварительное слушание по делу бывшего главы города и управляющего Южным округом Михаила Астахова. Слушания пройдут в закрытом режиме.

В 14:00 в Екатеринбурге в Законодательном собрании Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10, 3 этаж) состоится заседание комитета по бюджету, финансам и налогам. В повестке – внесение изменений в областной закон о налоге на имущество организаций.

В 15:00 перинатальный центр Областной детской клинической больницы (Екатеринбург, ул. Серафимы Дерябиной, 32) посетят уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова и министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков. Они встретятся с пациентками и представителями Всероссийского движения «Совет матерей» Свердловской области. Предусмотрена экскурсия по перинатальному центру. В 18:00 в резиденции губернатора (Горького, 21/23) состоится пресс-подход Анны Кузнецовой и главы региона Евгения Куйвашева.

В 15:00 в Екатеринбурге в Законодательном собрании Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10, 2 этаж) состоится заседание комитета по вопросам законодательства и общественной безопасности. В повестке – рассмотрение изменений в устав области, внесенных губернатором Евгением Куйвашевым (речь идет об изменении структуры областного правительства, в частности – введении должности заместителя губернатора по внутренней политике).

В 15:00 в Орджоникидзевском районном суде Екатеринбурга (ул. Машиностроителей, 19а) продолжится заседание по делу пары живодеров, обвиняемых по п. «а», «в» ч. 2 ст. 245 УК РФ «Жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, повлекшее его гибель, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением садистских методов».

Екатеринбург. Другие новости 15.02.19

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