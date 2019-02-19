19 февраля в Свердловской области ожидаются следующие события

19.02.2019, вторник

В 10:00 в Екатеринбурге в Доме правительства Свердловской области (пл. Октябрьская, 1) состоится торжественное открытие I Всероссийского форума отцов «Роль отца в современной семье: государственная политика и новые перспективы». В 10:45 состоится пресс-подход участников. В 11:00 начнется пленарное заседание, в котором примут участие: Андрей Коченов, руководитель Совета отцов при уполномоченном по правам ребенка РФ; Игорь Комиссаров, старший помощник председателя СК РФ, генерал-майор юстиции; Бувайсар Сайтиев, член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, российский борец вольного стиля, трехкратный олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира, заслуженный мастер спорта России; Федор Ушков, первый заместитель начальника управления воспитательной, социальной и психологической работы ФСИН России; Григорий Гуров, начальник управления молодежных проектов и программ Федерального агентства по делам молодежи; Султан Хамзаев, член комиссии Общественной палаты РФ по физической культуре и популяризации здорового образа жизни, руководитель Федерального проекта «Трезвая Россия»; Юлия Токарева, доктор психологических наук, профессор кафедры управления персоналом и психологии УрФУ.

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний комиссий, к. 459) состоится заседание постоянной комиссии по муниципальной собственности.

В 11:00 в Екатеринбурге в Законодательном собрании Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10, 4 этаж) состоится заседание комитета по социальной политике.

В 11:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) состоится заседание постоянной комиссии по экономическому развитию и инвестициям, промышленности и предпринимательской деятельности.

В 12:00 в Екатеринбурге в Законодательном собрании Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10, 2 этаж) состоится заседание комитета по развитию инфраструктуры и жилищной политике.

В 12:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний комиссий, к. 459) состоится заседание постоянной комиссии по безопасности жизнедеятельности населения.

В 14:00 в Екатеринбурге в Законодательном собрании Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10, 3 этаж) состоится заседание комитета по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей среды – зал, 3 этаж

В 14:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) состоится заседание постоянной комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию.

В 15:00 в Екатеринбурге в Законодательном собрании Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10, 5 этаж) состоится заседание комитета по молодежной политике, развитию физической культуры, спорта и туризма – зал, 5 этаж

В 16:00 в Центре традиционной народной культуры Среднего Урала (Екатеринбург, ул. Чапаева, 10) состоится открытие межрегиональной этнографической выставки традиционной культуры башкир «Мой край, возлюбленный навек...», посвященной 100-летию образования Республики Башкортостан, 100-летию со дня рождения Мустая Карима, 265-летию со дня рождения Салавата Юлаева. На церемонии открытия гости смогут услышать наигрыши на традиционных башкирских инструментах курае и кубызе, познакомиться с песенными и танцевальными традициями башкир, попробовать башкирский мед и национальное угощение чак-чак. Экспозиция будет работать до 15 апреля.

Екатеринбург. Другие новости 18.02.19

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