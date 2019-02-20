20 февраля в Свердловской области ожидаются следующие события

20.02.2019, среда

В 09:00 от здания администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, со двора) отправится на выездное заседание постоянная комиссия по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью. Депутаты посетят МАУК «Культурно-досуговый центр «Дружба» (ул. Академика Бардина, 21б).

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) состоится заседание постоянной комиссии по развитию образования, науки, физической культуры, спорта и молодежной политике. С докладом по вопросу «Об итогах реализации муниципальной программы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях муниципального образования «город Екатеринбург» на 2016-2025 годы за 2018 год» выступит председатель комитета администрации города по строительству Николай Сметанин (содокладчики: и.о. начальника департамента по управлению муниципальным имуществом Николай Герасимов; начальник городского департамента образования Екатерина Сибирцева). На заседание приглашены: заместитель главы Екатеринбурга по вопросам социальной политики Дмитрий Баранов; заместитель главы Екатеринбурга по стратегическому планированию, вопросам экономики и финансам Марина Андрусь; заместитель главы администрации города по организации значимых общероссийских и международных мероприятий Анатолий Гагарин; первый замглавы Екатеринбурга Александр Ковальчик; заместитель главы Екатеринбурга по вопросам организации управления Игорь Сутягин; начальник департамента экономики администрации города Алексей Прядеин; начальник городского департамента финансов Анна Турунцева; председатель Счетной палаты Екатеринбурга Андрей Парунин.

В 11:00 на площадке коворкинга FreePeople (Екатеринбург, ул. Добролюбова, 16/2) состоится презентация инклюзивной театральной школы. Мероприятие пройдет в форме интерактивного квеста по нескольким локациям. Проект реализуется с помощью Фонда президентских грантов.

В 13:00 в ФОКе «Орджоникидзевский» (Екатеринбург, ул. Шефская, 64а) состоится чемпионат Уральского федерального округа по художественной гимнастике. В соревнованиях примут участие сильнейшие спортсменки субъектов УрФО.

В 13:00 в Уральском государственном экономическом университете (Екатеринбург, ул. 8 Марта, 62) состоится молодежная сессия «Практическая реализация Стратегии государственной национальной политики РФ в молодежной среде». Участники – лидеры и активисты молодежных этнокультурных объединений Свердловской области – разберут возможные межнациональные конфликты и способы их разрешения.

В 13:00 в Красноуфимске (ул. Транспортная, 12) в Красноуфимской районной больнице состоится открытие нового сердечно-сосудистого отделения и регистратуры, которая реконструирована в рамках реализации проектов, входящих в национальный проект «Здравоохранение». Кроме того, коллективу больницы будут переданы новые автомобили скорой медицинской помощи. В мероприятии примут участие представители Министерства здравоохранения Свердловской области, руководитель регионального центра организации первичной медико-санитарной помощи Елена Жолобова, главный врач Красноуфимской районной больницы Дмитрий Новоселов, глава администрации ГО Красноуфимск Вадим Артемьевских.

В 14:00 в Екатеринбурге в Законодательном собрании Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10, 4 этаж) состоится заседание комитета по промышленной, инновационной политике и предпринимательству.

В 16:00 в Музейно-выставочном центре «Дом Поклевских-Козелл» (Екатеринбург, ул. Малышева, 46) состоится вручение медали им. Наркиза Чупина. Награда будет вручена основателю и руководителю Народного музея деревни Раскуиха Владимиру Ушакову за книгу «Дорога к сказам. История жизни П.П. Бажова» и автору и руководителю проектов «Урал – бесконечный драйв» и «Двигаем Урал в России и в мире», а также краеведческого портала www.nashural.ru Марине Чеботаевой за активную краеведческую деятельность. В программе мероприятия: экскурсия по выставке «Дорога к сказам», вручение медалей, розыгрыш призов среди участников вечера и дегустация блюд уральской кухни. На церемонию вручения приглашены лауреаты предыдущих лет, деятели науки и культуры.

Екатеринбург. Другие новости 19.02.19

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