21 февраля в Свердловской области ожидаются следующие события

21.02.2019, четверг

В 09:30 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) в формате телемоста Екатеринбург – Москва – Санкт-Петербург – Мумбаи (Индия) состоится Российско-Индийский бизнес-форум малых и средних предприятий. В мероприятии в Мумбаи примут участие глава Министерства промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, министр торговли, промышленности и гражданской авиации Республики Индия Суреш Прабху, глава Российского экспортного центра Андрей Слепнев, генеральный директор Конфедерации индийской промышленности Чандраджит Банерджи, генеральный директор – председатель правления «Корпорации МСП» Александр Браверман и министр правительства Москвы, председатель Делового совета по сотрудничеству с Индией Сергей Черемин. Из Екатеринбурга, Москвы и Санкт-Петербурга к дискуссии подключатся российские бизнесмены и экспортеры. В программе форума: 09:30-10:20 – пленарная сессия; 10:20-10:30 – подписание двусторонних документов в присутствии министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова и министра торговли, промышленности и гражданской авиации Республики Индии Суреша Прабху; 10:30-11:00 – кофе-брейк; 11:00-13:00 – отраслевые круглые столы по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества: цифровые технологии, переработка и утилизация отходов, фармацевтика и биотехнологии, пищевая промышленность и продукты питания.

В 09:30 на Областной станции переливания крови (Екатеринбург, ул. Пальмиро Тольятти, 8) состоится донорская акция, посвященная предстоящему Дню защитника Отечества. Мужчин-доноров ждут подарки и музыкальное поздравление от екатеринбургских певиц Марины Селяниной и Анны Дувановой. Специальным гостем станет детский эстрадный коллектив «Студия Да». Акция проводится совместно со Свердловским региональным отделением Российского Красного Креста.

В 09:30 с пресс-подхода заместителя директора Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерия Пиличева (Екатеринбург, ул. Восточная, 7д, 1 этаж, холл) начнется пресс-тур на предприятие, которое развивается благодаря мерам государственной поддержки, – ООО «Илиган» по производству запасных частей для высоковольтного оборудования. В 10:20 состоится осмотр производственного цеха (п. Красный, ул. Артиллеристов, 90) с участием руководителей компании Игоря Рыхлёнка и Артема Черных.

В 10:00 в Доме правительства (Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1) губернатор Евгений Куйвашев проведет заседание правительства Свердловской области. Основным вопросом повестки станут меры по увеличению доходов областного и местных бюджетов с учетом методических рекомендаций министерства финансов Российской Федерации. С докладом выступит заместитель губернатора – министр финансов региона Галина Кулаченко. Заседание правительства пройдет в режиме видеоконференции с участием глав муниципальных образований региона.

В 10:30 в гостинице «Novotel Екатеринбург Центр» (ул. Энгельса, 7, зал «Лазурит») пройдет совместная пресс-конференция компаний Positive Technologies и Softline, посвященная вопросам информационной безопасности в России и Уральском Федеральном округе. Спикеры мероприятия: руководитель отдела продвижения и развития продуктов Positive Technologies Евгения Красавина; руководитель направления «Информационная безопасность» компании Softline в УрФО Дмитрий Губернатчук. Они расскажут об актуальном состоянии отрасли информационной безопасности в регионе, ее отличительных особенностях, мировых тенденциях кибератак и реализации требований профильного законодательства РФ в компаниях УрФО.

С 11:00 до 13:00 в свердловском отделении ДОСААФ (Екатеринбург, ул. Малышева, 31 д/6, 4 этаж, конференц-зал) состоится VII пленум Совета Регионального отделения ДОСААФ России Свердловской области. Председатель отделения, генерал-майор Аркадий Воробкало подведет итоги работы в 2018 году и поделится планами на 2019 год. В частности будет объявлено о созыве внеочередной конференции Регионального отделения ДОСААФ России Свердловской области. В мероприятии примут участие: Владимир Романов, советник губернатора Свердловской области, атаман Оренбургского войскового казачьего общества; Виктор Бабенко, полномочный представитель губернатора в заксобрании, председатель правления Свердловской областной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана»; Юрий Биктуганов, министр образования и молодежной политики Свердловской области; Леонид Рапопорт, министр физической культуры и спорта Свердловской области; Алексей Коробейников, председатель мандатной комиссии заксобрания, заместитель председателя комитета заксо по региональной политике и развитию местного самоуправления; Владимир Ильиных, заместитель председателя комитета заксобрания по молодежной политике, развитию физической культуры, спорта и туризма; Алексей Габдрахманов, заместитель начальника УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области; Игорь Родобольский, директор ГАУ Свердловской области «Центр патриотического воспитания»; руководители образовательных учреждений ДОСААФ.

В 12:00 в Екатеринбурге в Законодательном собрании Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10, 5 этаж) состоится заседание комитета по региональной политике и развитию местного самоуправления.

В 13:30 в Институте образования Свердловской области (Екатеринбург, ул. Щорса, 92а, корп. 4) пройдет ежегодная Всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями».

В 14:10 в Орджоникидзевском районном суде Екатеринбурга (ул. Машиностроителей, 19а) продолжится заседание по делу пары живодеров, обвиняемых по п. «а», «в» ч. 2 ст. 245 УК РФ «Жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, повлекшее его гибель, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением садистских методов».

В 15:00 сотрудники отдела ГУ МЧС по надзорной деятельности и профилактической работы Екатеринбурга совместно с территориальной комиссией Кировского района по делам несовершеннолетних и защите их прав, управлением социальной политики, отделом опеки и попечительства и инспекторами по делам несовершеннолетних проведут профилактический рейд по неблагополучным семьям (сбор в 14:50 по адресу: ул. С. Ковалевской, 8).

В 17:00 в администрации Первоуральска (ул. Ватутина, 41, к. 335) пройдут общественные обсуждения благоустройства городских объектов в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Это аллея по улице Ватутина (от ДК ПНТЗ до Набережной), Корабельная роща, березовая роща за школой № 32.

Екатеринбург. Другие новости 20.02.19

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