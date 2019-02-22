22 февраля в Свердловской области ожидаются следующие события

22.02.2019, пятница

В 09:00 на базе учебного центра «МРСК Урала» (Екатеринбург, ул. Электриков, 17) пройдет конкурс профессионального мастерства «Славим человека труда!» УрФО в номинации «Лучший электромонтер». В церемонии открытия примут участие: депутат Государственной думы, председатель Федерации профсоюзов Свердловской области Андрей Ветлужских, заместитель министра промышленности и науки Свердловской области Наталия Мартынова, заместитель министра образования и молодежной политики региона Юрий Зеленов, генеральный директор ОАО «МРСК Урала» Сергей Дрегваль, представитель аппарата полномочного представителя президента РФ в УрФО.

С 10:00 до 12:00 в пространстве коллективной работы «Точка Кипения» (Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 3, Ельцин-центр, 5 этаж) пройдет обсуждение «мусорной» реформы. Участники: Федор Потапов, руководитель Северо-Уральского филиала ООО «Компания «Рифей»; Радик Хисамутдинов, директор «ТБО Экосервис»; Сергей Манюшкин, главный инженер ЕМУП «Спецавтобаза»; Вячеслав Горячкин, первый заместитель главы администрации Нижнего Тагила; Екатерина Мурзина, председатель комитета по экологии и природопользованию администрации Екатеринбурга; Артур Гузаиров, заместитель главы администрации Первоуральска по ЖКХ, городскому хозяйству и экологии; Игорь Русинов, координатор по проектной работе регионального исполкома ОНФ в Свердловской области; Николай Смирнов, министр энергетики и ЖКХ Свердловской области.

В 10:00 на базе Отряда милиции особого назначения (Екатеринбург, ул. Красных Зорь, 1) команда «Молодежки ОНФ» Свердловской области проведет всероссийскую акцию «В армию на денек». Базу посетят воспитанники социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Октябрьского района.

В 11:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная деятельности студенческих отрядов в Свердловской области. Председатель правления МОО «Свердловский областной студенческий отряд» Лейла Расулова, экс-командир штаба ОСПО «Пламенный» Дарья Бабина и экс-командир штаба СО «Объединенный» Ксения Ваулина поделятся планами работы на 2019 год, расскажут о предстоящем XIV фестивале для творческой молодежи «Зимняя Знаменка», который состоится 23 февраля.

В 13:00 в Екатеринбурге в спортивном центре «Верх-Исетский» (ул. Кирова, 71) состоится XI международный турнир по греко-римской борьбе на призы заслуженного мастера спорта, серебряного призера Олимпийских игр Гейдара Мамедалиева. Спортсмены поборются в 15 весовых категориях: от 32 до 110 кг. Торжественное закрытие состязаний состоится 23 февраля в 13:00.

В 14:00 в ККТ «Космос» (Екатеринбург, ул. Дзержинского, 2) состоится встреча ветеранов и воспитанников Свердловской региональной общественной детской организации «Каравелла» в формате киноклуба. Планируется просмотр и обсуждение фильма «Т-34», в котором примут участие воспитанники «Каравеллы» и ветераны Уральского танкового добровольческого корпуса. Ведущие дискуссии: Лариса Крапивина, командор отряда «Каравелла», член Общественной палаты Свердловской области и Борис Ильиных, председатель Свердловской областной общественной организации ветеранов войны и военной службы Уральского добровольческого танкового корпуса.

В 18:00 в Доме кино (Екатеринбург, ул. Луначарского, 137) состоится премьера исторической эпопеи «Тобол» по мотивам романа Алексея Иванова. В фойе будет представлена экспозиция, в которую включены костюмы, созданные художниками Владимиром Никифоровым и Дмитрием Андреевым для картины «Тобол», и фотографии со съемочной площадки фильма. В 18:20 начнется автограф-сессия со съемочной группой фильма – актерами Юлией Макаровой, Сергеем Степанченко, Ильей Антоненко. В 19:00 в большом зале картину представит продюсер Олег Урушев.

Екатеринбург. Другие новости 21.02.19

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