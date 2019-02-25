25 февраля в Свердловской области ожидаются следующие события

25.02.2019, понедельник

В 13:00 в Екатеринбурге в Законодательном собрании Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10, 3 этаж) состоится День Качканарского городского округа – в рамках мероприятий, посвященных 25-летию законодательной власти Свердловской области. В программе: презентация социально-экономического развития, а также историко-культурных особенностей муниципального образования. Руководители территории представят положительный опыт решения вопросов местного значения и вместе с депутатами заксобрания и представителями исполнительных органов государственной власти региона обозначат проблемы развития территории, требующие решения на законодательном уровне.

В 14:30 в региональном исполкоме партии «Единая Россия» (Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, 7, конференц-зал) состоится заседание президиума регионального политсовета свердловского отделения партии, на котором будет дан старт подготовке партийных праймериз. По итогам мероприятия пройдет брифинг, на котором секретарь СРО ЕР Виктор Шептий расскажет об организации процедуры предварительного голосования в этом году.

В 16:00 в ККТ «Космос» (Екатеринбург, ул. Дзержинского, 2) состоится торжественное собрание и праздничный концерт, посвященные 85-летию со дня образования Свердловской области. Планируется, что участие в мероприятии примут полномочный представитель президента РФ в УрФО Николай Цуканов, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина. В фойе киноконцертного театра будет представлена выставка «Свердловской области – 85 лет», подготовленная региональным Управлением архивами и Центром документации общественных организаций. В экспозицию войдут около 120 архивных документов, затрагивающих основные этапы истории региона в XX – начале XXI веков. Документы и фотографии проиллюстрируют жизнь Среднего Урала с 1930-х годов до наших дней.

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