26 февраля в Свердловской области ожидаются следующие события

26.02.2019, вторник

В 09:45 в екатеринбургской школе № 1 (ул. Готвальда, 19а), начнутся открытые соревнования по волейболу и юнифайд-волейболу по программе Специальной Олимпиады. В них примут участие команды из школ-интернатов и специальных коррекционных школ Екатеринбурга, Сысерти и Алапаевска. Команды юнифайд – это объединенные команды, в которые входят атлеты Специальной Олимпиады и атлеты, не имеющие нарушений интеллектуального развития.

В 10:00 в Екатеринбурге в Законодательном собрании Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10) состоится очередное заседание. С отчетами перед депутатами выступят уполномоченный по правам человека Татьяна Мерзлякова и уполномоченный по защите прав предпринимателей Елена Артюх. Всего в повестке 39 вопросов.

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) состоится очередное заседание. С отчетом перед депутатами выступит Сергей Кулагин – начальник городского Управления Министерства внутренних дел РФ. Кроме того, будет определен персональный состав постоянных комиссий гордумы и рассмотрен проект решения «О вопросах, предлагаемых для вынесения на местный референдум на территории муниципального образования «город Екатеринбург».

В 11:00 в пресс-центре «Интерфакс-Урал» в Екатеринбурге (пр. Ленина, 20а, 5 этаж, оф. 502) состоится пресс-конференция и.о. руководителя Управления федеральной службы судебных приставов России по Свердловской области Альбины Сухоруковой. В Свердловской области появились первые результаты административных расследований против коллекторов: удается ли привлекать коллекторов к ответственности? Какой объем долгов по кредитам и алиментами взыскали судебные приставы со свердловчан? Почему количество исполнительных производств растет? На эти и другие вопросы ответит спикер.

В 11:00 во Дворце молодежи (Екатеринбург, пр. Ленина, 1) состоится региональная конференция «Мы – за читающую Россию: пять шагов к читающей школе». В ходе конференции будут обсуждены такие темы как «Литературные молодежные проекты как актуальный формат приобщения к чтению», «Формирование информационной культуры участников образовательной деятельности на основе проектов и ресурсов Президентской библиотеки», «Как организовать работу с литературно одаренными школьниками» и многие другие. С докладами на конференции выступят эксперты из Свердловской и Тюменской областей, Москвы, Санкт-Петербурга: президент Ассоциации школьных библиотекарей русского мира Татьяна Жукова, доцент кафедры педагогики Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена Татьяна Галактионова, директор филиала Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина в Тюменской области Олег Шор и другие. Планируется, что участие в мероприятии примет замглавы областного минобразования Нина Журавлёва.

В 14:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний комиссий, к. 459) состоится заседание рабочей группы по вопросу контроля установки технических средств организации дорожного движения на территории Екатеринбурга.

В 14:45 в резиденции полномочного представителя президента РФ в УрФО (Екатеринбург, ул. Добролюбова, 11, к. 101) под председательством полпреда Николая Цуканова состоится заседание Совета по молодежной политике. В заседании примут участие: руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев, представители органов исполнительной власти регионов УрФО, курирующие вопросы молодежной политики, члены Совета по молодежной политике при полномочном представителе. В повестке вопросы: о подготовке и проведении форума молодежи УрФО «Утро-2019»; о реализации перечня поручений по итогам проведения заседания Госсовета, посвященного развитию добровольчества (волонтерства) и социально ориентированных некоммерческих организаций. По окончании заседания состоится награждение волонтеров УрФО.

В 17:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная гастролям театра «Сатирикон» в Екатеринбурге. Художественный руководитель Российского государственного театра «Сатирикон» имени Аркадия Райкина, народный артист России Константин Райкин и режиссер постановки «Дон Жуан» Егор Перегудов расскажут о спектакле и его новом прочтении, о задумках постановщика и работе декораторов, поделятся гастрольными планами театра в 2019 году и новостями о грядущих постановках.

В 18:00 в лицее № 88 Екатеринбурга (пр. Ленина, 64а) и других муниципальных школах Екатеринбурга состоится всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» по русскому языку. Участники заполнят бланки, смогут увидеть, как осуществляется контроль на экзамене, как печатаются и сканируются материалы ЕГЭ. В Екатеринбурге акция будет проходить до 2 марта на 40 площадках.

18:30 в Городском библиотечном информационном центре (Екатеринбург, ул. Антона Валека, 12) состоится встреча с авторами спектакля «Вишневый сад» Екатеринбургского театра юного зрителя. Этим событием откроется новый проект Муниципального объединения библиотек «После спектакля», приуроченный к Году театра в России. В творческой встрече примет участие постановочная группа спектакля: режиссер, лауреат Государственной премии России Анатолий Праудин; композитор Александр Жемчужников; художник по костюмам Ольга Гусак и задействованные в постановке артисты: народная артистка России Светлана Замараева, Алексей Журавлев, Мария Викулина.

Екатеринбург. Другие новости 25.02.19

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