28 февраля в Свердловской области ожидаются следующие события

28.02.2019, четверг

В 10:00 в Екатеринбурге на территории технопарка «Университетский» (ул. Конструкторов, 5) пройдет конференция для специалистов в сферах строительства и ЖКХ «Решение для современных жилых комплексов. От автоматизации до сервисов». Конференция проводится при поддержке правительства Свердловской области, Фонда «Сколково» и областного Фонда поддержки предпринимательства. На конференции состоится презентация проекта российских разработчиков, позволяющего оснастить системой «умный дом» типовые российские многоэтажки. Свердловская область станет первым регионом, где представят проект.

В 12:00 в Областном центре реабилитации инвалидов (Екатеринбург, ул. Белинского, 173а, 2 здание, 4 этаж, актовый зал) состоится круглый стол, на котором обсудят формирование комплексной системы реабилитации и абилитации инвалидов в рамках государственной программы «Доступная среда». Региональный координатор проекта «Единая страна – доступная среда» Вячеслав Погудин обсудит итоги работы по формированию системы и планы ее развития с представителями организаций инвалидов, министерств Свердловской области и ряда некоммерческих организаций.

В 12:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная празднованию Мавлид ан-Наби в Свердловской области. 2 марта в Екатеринбурге состоится ежегодное мероприятие, посвященное личности и наследию пророка Мухаммада – Мавлид ан-Наби 2019. Организаторы мероприятий – Духовное управление мусульман Свердловской области (Уральский Мухтасибат) и религиозная организация мусульман «Просвещение» города Екатеринбурга. Первый заместитель председателя Духовного управления мусульман РФ, член Общественной палата РФ, ректор Московского исламского института Дамир Мухетдинов, председатель Духовного управления мусульман Свердловской области Артур Мухутдинов, заместители председателя Духовного управления мусульман Свердловской области Руслан Нурмаметов и Наиль Шаймарданов расскажут об исторической дате в истории ислама, о запланированных культурных мероприятиях в городах региона.

В 13:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная основным итогам работы Управления ЗАГС Свердловской области в 2018 году. Заместители начальника управления Елена Пономарева и Наталья Храмова расскажут об основных результатах работы, об изменениях в отраслевом законе «Об актах гражданского состояния», подведут первые итоги перехода отделов ЗАГС на новую систему работы ЕГР ЗАГС (Единый реестр записей актов гражданского состояния), предоставят статическую информацию по видам актов гражданского состояния за 2018 год, расскажут о редких и необычных именах новорожденных и о датах регистрации брака, пользовавшихся наибольшей популярностью у молодоженов в 2018 году.

В 13:00 в Академии единоборств РМК (Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 121а) актер «Уральских пельменей», кандидат в мастера спорта по самбо, вице-президент Федерации дзюдо Урала и Западной Сибири Андрей Рожков даст мастер-класс для волонтеров турнира «Большой шлем». Наиболее подготовленные смогут встать с актером в спарринг.

В 13:30 в Екатеринбургском театре оперы и балета (пр. Ленина, 46а, главный вход) состоится генеральный прогон для прессы балета Дж. Баланчина «Вальпургиева ночь». Журналисты смогут задать вопросы лицензионному репетитору Фонда Дж. Баланчина Дайане Уайт, худруку «Урал балета» Вячеславу Самодурову и артистам. Продолжительность балета 20 минут. Фотосъемка не разрешена. Видеосъемка фрагментов длительностью не более 3-х минут. После прогона состоится презентация комплекта новых театральных занавесов. Спикеры: директор театра Андрей Шишкин, худрук балета Вячеслав Самодуров, замдиректора по науке Екатеринбургского музея изобразительных искусств Зоя Таюрова.

В 14:00 в Екатеринбургском музее ИЗО (ул. Воеводина, 5) состоится пресс-показ выставки старинных икон «Хранители древнего образа и слова» из частного собрания иконописи и старопечатной книги вице-спикера заксобрания Свердловской области Виктора Маслакова. Для посетителей выставка будет работать с 1 марта по 28 апреля, официальное открытие состоится 28 февраля в 18:00.

В 14:00 в Свердловской государственной филармонии (Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 38а) состоится пресс-подход с арт-директором фестиваля Bach-fest 2019 и органистом Свердловской филармонии Тарасом Багинцом и маэстро Александром Рудиным, главным приглашенным дирижером Молодежного оркестра, участниками открытия девятого Bach-fest.

С 14:30 до 15:30 в актовом зале Уральского государственного аграрного университета (Екатеринбург, ул. Тургенева, 23, 2 этаж) состоится торжественное открытие III открытого Всероссийского экологического конкурса юных исследователей окружающей среды городов России «Эко-поиск». Среди почетных гостей: Алексей Бубнов, заместитель главы Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии; Екатерина Сибирцева, начальник городского департамента образования; Екатерина Мурзина, председатель комитета по экологии и природопользованию администрации Екатеринбурга; Татьяна Савина, заместитель председателя комитета по экологии и природопользованию администрации города; Вячеслав Анипченко, советник начальника департамента Росприроднадзора по Уральскому Федеральному округу; Ольга Лоретц, ректор УрГАУ, доктор биологических наук, доцент.

В 15:00 в манеже Уральской футбольной академии (Екатеринбург, ул. Фестивальная, 10) пройдет футбольный турнир, посвященный 25-летию Законодательной власти Свердловской области и Дню защитника Отечества. Планируется, что в игре примут участие шесть команд: законодательного собрания области, Екатеринбургской городской думы, ГУ МВД по Свердловской области, Уральского таможенного управления, Уральского института МЧС и контрольно-пропускного пункта «Екатеринбург-Аэропорт». Спикеры: Виктор Шептий, секретарь СРО ВПП «Единая Россия», первый вице-спикер ЗССО; Сергей Чепиков, депутат Госдумы РФ; Тимофей Жуков, депутат ЕГД.

В 15:30 в Орджоникидзевском районном суде Екатеринбурга (ул. Машиностроителей, 19а) продолжится заседание по делу пары живодеров, обвиняемых по п. «а», «в» ч. 2 ст. 245 УК РФ «Жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, повлекшее его гибель, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением садистских методов».

С 18:00 до 22:00 в музее истории Екатеринбурга (ул. Карла Либкнехта, 26) центр культуры и отдыха «Сиам» проведет мероприятие «Дни Таиланда: традиции Сиама». В программе: открытие выставки фотографий, материалы которой подготовлены жителями Таиланда; презентация коллекции денег Королевства Таиланд; творческие мастер-классы; выступление ведущих преподавателей Центра правильной и красивой речи Юлии Михалковой; поэтический вечер, посвященный основополагающим ценностям: семье и любви.

Екатеринбург. Другие новости 27.02.19

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