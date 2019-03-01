1 марта в Свердловской области ожидаются следующие события

01.03.2019, пятница

В 10:00 на АО «Уралтрансмаш» (ул. Фронтовых Бригад, 29, цех по производству трамваев) состоится рабочая встреча руководителей предприятия и представителей городского Совета ветеранов и общественных организаций, представляющих интересы маломобильных групп населения по вопросу развития электротранспорта в рамках государственной программы «Доступная среда».

В 11:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная подведению итогов работы Федерации профсоюзов Свердловской области в 2018 году. Председатель федерации Андрей Ветлужских расскажет об основных результатах работы, даст экспертную оценку ситуации с выплатой заработной платы на уральских предприятиях, поделится информацией о сокращениях сотрудников в области в прошедшем году, об инструментах, которые использует профсоюз для защиты прав и интересов трудящихся, о профилактической работе федерации профсоюзов по недопущению развития кризисных взаимоотношений между работниками предприятий и работодателями. Также Андрей Ветлужских представит планы по развитию профсоюзного движения на Урале в 2019 году.

В 11:00 в администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, 3 этаж, напротив кабинета 326) глава города Александр Высокинский или его заместитель по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алексей Бубнов примет участие в брифинге для средств массовой информации по вопросам уборки города по итогам расширенного совещания по вопросам содержания городских территорий.

В 12:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а) пройдет встреча с депутатами Государственной думы РФ. Планируется, что участниками информационного часа станут Андрей Альшевских, Николай Езерский, Максим Иванов, Лев Ковпак, Александр Петров и Данил Шилков.

В 12:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная Международному дню борьбы c наркоманией, наркобизнесом и наркомафией, который отмечается 1 марта. Главный нарколог Свердловской области Олег Забродин и заместитель начальника управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Свердловской области Евгений Рагозин представят данные выявления наркозависимых на территории Свердловской области, расскажут о действии современных видов наркотиков, о способах лечения и мерах профилактики, в том числе о профилактике употребления наркотиков в учебных заведениях, а также предоставят информацию о наиболее громких случаях задержания лиц, распространяющих наркотические вещества.

В 12:30 в селе Леневском Режевского городского округа министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков откроет модульный ФАП, проведет врачебный прием пациентов в рамках акции #ДоброВСело. В Леневском в этот день будут работать передвижной мобильный комплекс «Диагностика» и кардиопост, проведут прием отоларинголог, эндокринолог, онколог, уролог, гинеколог. Кроме того, волонтеры проведут интерактивные игры «Ручистики» и «Уроки зубной феи» в детском саду «Черемушки», а также мастер-классы для подростков и взрослых. Медики проведут подворовой обход маломобильных жителей села.

В 15:00 в библиотеке им. В. Г. Белинского (Екатеринбург, ул. Белинского, 15, пристрой, 2 этаж, конференц-зал) пройдут пресс-конференция и круглый стол с представителями инклюзивных театров и журналистами, посвященные мини-фестивалю инклюзивных театров «Представление». Модераторы: Евгений Иванов (СОУНБ им.В.Г. Белинского); Вера Симакова (некоммерческая организация «Благое дело»). Спикеры круглого стола: Яна Колмогорова, экс-президент благотворительного фонда «Верба» (2015-2017), руководитель инклюзивного театра-студии «ORA» (с 2018); Анна Клещева (Савельевских) – директор АНО «Открытый город», руководитель творческих проектов; Вера Симакова, генеральный директор АНО НПСПО «Благое дело»; Татьяна Хамитова – президент фонда «Возрождение»; Наталья Киселёва – куратор театральной студии «Инклюзион. Школа. Екатеринбург»; Алексей Кокин – театральный критик, член секции критиков СТД; Алексей Филатов – искусствовед, педагог; Наталья Гаранина, заслуженная артистка РФ, преподаватель ЕГТИ и театральной студии «Инклюзион. Школа. Екатеринбург»; Ринат Ташимов – драматург, сценарист, режиссер, актер.

Екатеринбург. Другие новости 28.02.19

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