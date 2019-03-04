4 марта в Свердловской области ожидаются следующие события

04.03.2019, понедельник

В 11:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная итогам кампании по капитальному ремонту многоквартирных домов Свердловской области в 2018 году. Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов и генеральный директор Регионального фонда содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области Станислав Суханов представят основные показатели объема капитального ремонта многоквартирных домов в 2018 году, расскажут о процедуре приемки работ после капитального ремонта МКД, поделятся экспертным мнением о качестве выполняемых работ, также спикеры огласят данные о задолженности свердловчан по взносам за капитальный ремонт.

В 11:00 в Синарском районном суде Каменска-Уральского (ул. Тевосяна, 1) состоится первое заседание по делу бывшего главы города и управляющего Южным округом Михаила Астахова.

В 11:00 в селе Нижнем городского округа Первоуральск министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков примет участие в торжественном открытии модульного фельдшерско-акушерского пункта. В мероприятии примут участие: управляющий администрацией Западного управленческого округа Виталий Вольф, глава городского округа Первоуральск Игорь Кабец, медики и жители села.

В 12:30 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная программе празднования Масленицы в Свердловской области в 2019 году. Заместитель главы Полевского городского округа Ирина Кузнецова, директор загородного клуба «Белая лошадь» Илья Тугбаев, заместитель директора по маркетингу «Парк сказов» Ксения Кармацких, фольклорист, методист Центра традиционной народной культуры Среднего Урала Наталья Успенская и директор по операционной деятельности «Поль Бейкери» в Екатеринбурге Анна Катаржина расскажут об истории и традициях праздника, об активном отдыхе в регионе, презентуют программу народных масленичных гуляний, поделятся традиционными и современными рецептами блинов. Масленичная неделя в 2019 году начнется с 4 марта.

В 19:00 в музее «Россия – моя история» (Екатеринбург, ул. Народной Воли, 49) начинает работу дискуссионная площадка «Прямая линия». Откроет серию встреч переводчик и блогер Дмитрий Пучков, известный под псевдонимом Гоблин. «Прямая линия» будет вести свою работу при поддержке вице-президента фонда «Город без наркотиков», депутата гордумы Тимофея Жукова и пранкера Алексея Столярова («Лексуса»).

Екатеринбург. Другие новости 01.03.19

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