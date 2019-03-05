5 марта в Свердловской области ожидаются следующие события

05.03.2019, вторник

В 11:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная проведению 68-го Всероссийского слета туристов-лыжников на границе Европы и Азии, который пройдет с 7 по 11 марта. Заместитель министра физической культуры и спорта Свердловской области Сергей Набоких, председатель Федерации спортивного туризма Свердловской области Андрей Яговкин, профессор УрФУ Виктор Гроховский, заведующая кафедрой физического воспитания УрГПУ Ирина Бахтина и студентка Института общественных наук УрГПУ Ульяна Банникова расскажут о подготовке к проведению слета, о программе мероприятия и географии участников.

В 12:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная V Российско-итальянскому кинофестивалю RIFF в Екатеринбурге. Почетный консул Италии в Екатеринбурге Роберто Д'Агостино, актер Фаусто Мария Шараппа, и.о. директора кинотеатра «Салют» Федор Кириллов и кинообозреватель Андрей Кулик анонсируют программу кинофестиваля, обсудят вопросы и перспективы культурного взаимодействия России и Италии. Екатеринбургская премьера фильма «Сделано в Италии» пройдет 6 марта в кинотеатре «Салют» при поддержке управления культуры администрации Екатеринбурга. Фильм представит исполнитель одной из главных ролей – Фаусто Мария Шараппа.

В 12:00 в пресс-центре «Интерфакс-Урал» в Екатеринбурге (пр. Ленина, 20а, 5 этаж, оф. 502) состоится пресс-конференция, посвященная записи детей в первые классы в Екатеринбурге. С какими трудностями и почему столкнулись управление образования и родители? Как изменится организация учебного процесса с 1 сентября в школах города? На эти и другие вопросы ответят: Екатерина Сибирцева, начальник департамента образования администрации Екатеринбурга; Дмитрий Баранов, заместитель главы Екатеринбурга по вопросам социальной политики; Ольга Михайленко, участник инициативной группы родителей первоклассников.

В 12:00 в Городском центре медицинской профилактики (Екатеринбург, ул. 8 Марта, 78а, литер В) пройдет пресс-конференция, посвященная профилактике заболеваний органов пищеварения и старту профилактической кампании «Тарелка здоровья» для жителей города. Спикеры: главный терапевт управления здравоохранения администрации Екатеринбурга Вадим Грачев; директор Городского центра медицинской профилактики Лена Новикова; врач-диетолог Городского центра медицинской профилактики Ирина Бородина.

В 15:00 в селе Кордюково Верхотурского городского округа (ул. Центральная, 39) состоится открытие нового животноводческого комплекса (2 отделения) на 400 голов крупного рогатого скота и доильно-молочного блока. В открытии комплекса примет участие первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов. Автобус для СМИ отправится от резиденции губернатора (Екатеринбург, ул. Горького, 21/23).

В 19:00 в джаз-клубе EverJazz (Екатеринбург, ул. Тургенева, 22) состоится двадцать восьмое научно-популярное ток-шоу «Разберем на атомы» от Информационного центра по атомной энергии (ИЦАЭ) Екатеринбурга. На этот раз эксперты обсудят тему контроля – с точки зрения ядерных технологий, управления персоналом и использования искусственного интеллекта. Возможен ли тотальный контроль над обществом с помощью искусственного интеллекта? Нужно ли каждому иметь персональный дозиметр? Как найти баланс между контролем и свободой принятия решений на производстве? Эти и другие вопросы обсудят эксперты ток-шоу: кандидат технических наук, директор школы академического и профессионального образования Института радиотехники и информационных технологий УрФУ Андрей Созыкин; кандидат экономических наук, доцент кафедры государственного и муниципального управления УрГЭУ Елена Куликова; кандидат физико-математических наук, доцент УрФУ, председатель Совета молодых ученых Физико-технологического института УрФУ Сергей Звонарев.

Екатеринбург. Другие новости 04.03.19

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