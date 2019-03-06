6 марта в Свердловской области ожидаются следующие события

06.03.2019, среда

В 11:00 на площадке ЖК «Кольцовский дворик» (Екатеринбург, ул. Ракетная) состоится выездное рабочее совещание министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области. Заместитель министра Максим Махнутин и директор Свердловского агентства ипотечного кредитования Александр Комаров обсудят вопросы разморозки стройплощадки, возобновления строительных работ и завершения объекта.

В 12:00 в Ельцин-центре (Екатеринбург, ул. Ельцина, 3, 7 этаж) состоится пресс-конференция, на которой правозащитники обсудят проблемы в женской ИК-16 Краснотурьинска. На мероприятие приглашены представители ГУФСИН, прокуратуры, регионального СК и уполномоченный по правам человека, а также члены ОНК, побывавшие в колонии.

В 12:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная Великому посту в 2019 году. Руководитель миссионерского отдела Екатеринбургской епархии иерей Даниил Рябинин, старший священник храма-памятника на Крови, руководитель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Екатеринбургской епархии, член региональной Общественной палаты протоиерей Максим Миняйло и представитель православной службы милосердия Екатеринбургской епархии Елена Русакова расскажут о сути и значении Великого поста, поделятся информацией о правилах его соблюдения, о богослужениях в уральских храмах в этот период и о том, как Великим постом можно присоединиться к делам милосердия.

В 13:00 в резиденции губернатора глава Свердловской области (Екатеринбург, ул. Горького, 21/23) Евгений Куйвашев и премьер провинции Мпумаланга Южно-Африканской Республики Рефилве Мария Мтшвени подпишут соглашение о сотрудничестве. Документ предполагает взаимодействие регионов в торгово‑экономической, научно-технической, культурной и гуманитарной сферах. В церемонии примет участие посол ЮАР в РФ Номасонто Мария Сибанда-Туси. После окончания церемонии губернатор Евгений Куйвашев и премьер провинции Мпумаланга Рефилве Мария Мтшвени примут участие в брифинге для СМИ.

С 14:00 до 17:00 в парке Зеленая Роща пройдут традиционные масленичные гуляния для студентов Уральского государственного горного университета и жителей Ленинского района, посвященные Году Бажова. Гостей праздника ждут загадки по знаменитым уральским сказам и викторины по горному делу на знание минералов, горных пород и старинной горнозаводской терминологии. В программе: народная игра «хапач», катание с горок, битвы стенка на стенку, лазание по шесту за призами, метание валенка, езда на санках, взятие снежного городка и угощение блинами. В празднике примут участие студенты УГГУ из Китая и Африки.

С 14:00 до 17:00 в Уральском государственном педагогическом университете (Екатеринбург, пр. Космонавтов, 26) пройдет интеллектуальный краеведческий турнир «Партия в край». Участниками станут команды студентов факультетов вуза. Они ответят на вопросы об истории, известных писателях, спортсменах, значимых датах и известных местах Свердловской области. Проект реализуется благотворительным фондом по поддержке спорта в Свердловской области А. В. Шипулина при поддержке регионального департамента молодежной политики и УрГПУ.

В 14:00 в свердловском УФАС (Екатеринбург, ул. Московская, 11) начнется рассмотрение дела по подозрению в картельном сговоре ООО «Строинвестгарант», ООО «Девайс» и ООО «Ремстройгаз» принадлежащего семье экс-директора департамента молодежной политики области Ольги Глацких.

Екатеринбург. Другие новости 05.03.19

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