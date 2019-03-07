7 марта в Свердловской области ожидаются следующие события

07.03.2019, четверг

В 09:15 в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства (Екатеринбург, ул. Восточная, 7д, 1 этаж, холл) состоится брифинг заместителя директора СОФПП Валерия Пиличева, открывающий пресс-тур по предприятиям, которыми руководят женщины. В 10:00 начнется посещение химического предприятия «Реагенты Водоканала» (ул. Косарева, 26б), которое возглавляет Ольга Богомазова, компания специализируется на подготовке питьевой воды и очистке сточных вод. В 11:30 – посещение швейного предприятия ООО «Манюни», (ул. Мехренцева, 42, и ул. Павла Шаманова, 11), руководитель Надежда Ильина. На фабрике шьют манежи, защищающие малышей от падения с полок в поездах.

В 10:00 в Доме правительства Свердловской области (Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1) губернатор Евгений Куйвашев проведет заседание кабмина. Основным вопросом повестки станет реализация государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. С докладом выступит заместитель губернатора Павел Креков. Содоклады представят директор Фонда жилищного строительства Оксана Вохминцева и председатель Свердловской региональной общественной организации «Город добрых людей» (Нижний Тагил) Дмитрий Винокуров.

В 10:00 в Екатеринбурге в Законодательном собрании Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10) состоится внеочередное заседание, на котором депутаты должны вынести заключение к проекту федерального закона об изменении порядка индексации пенсии.

В 12:00 в аэропорту Кольцово (встреча в 11:45 на входе в международный терминал) начнется пресс-тур, на котором журналистам покажут, как происходит досмотр ручной клади и багажа пассажиров, прибывающих из Республики Узбекистан в РФ в новых условиях (с 5 марта разрешен ввоз свежих овощей и фруктов, а также сухофруктов и орехов общим весом не более 5 кг).

Екатеринбург. Другие новости 06.03.19

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