11 марта в Свердловской области ожидаются следующие события

11.03.2019, понедельник

В 10:00 в Ельцин-центре (Екатеринбург, ул. Ельцина, 3, 5 этаж) начнется форсайт-сессия «Перспективные направления экономических исследований в Уральском федеральном округе», посвященная определению приоритетных направлений научных исследований в сфере экономики на Урале на перспективу до 2030 г. К участию приглашены представители региональных и муниципальных органов власти, научных организаций и вузов, уральского бизнеса, талантливые молодые ученые.

В 10:40 в гимназии № 2 Верх-Исетского района Екатеринбурга (пер. Пестеревский, 3, к. № 103) состоится встреча с детским писателем Артуром Гиваргизовым – автором стихов и лауреатом нескольких литературных премий. В Екатеринбург Артур Гиваргизов приезжает в рамках подпроекта «Эхо Толстяков» всероссийского фестиваля «Толстяки на Урале».

В 11:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция «Каким будет половодье в 2019 году». В мероприятии примут участие заместитель начальника Главного управления МЧС России по Свердловской области полковник Василий Досалиев, министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов, начальник ФГБУ «Уральское УГМС» Игорь Роговский. Спикеры дадут прогноз развития половодья, расскажут о мероприятиях по подготовке к весеннему паводку и по обеспечению безопасности в этот период.

В 11:00 в Институте экономики УрО РАН (Екатеринбург, ул. Московская, 29, конференц-зал) начнутся II Научные чтения памяти академика РАН А.И.Татаркина с участием ведущих ученых-экономистов России, УрФУ, УрГЭУ, УГГУ, других вузов Екатеринбурга и Уральского региона.

С 12:00 до 14:00 в УрГПУ (Екатеринбург, пр. Космонавтов, 26, главный корпус, аудитория 337) Гринпис России и федеральный заповедник «Денежкин Камень» проведут семинар для журналистов по пожароопасному периоду. Много ли леса в Свердловской области? Как обстоят дела с природными пожарами в России и на Урале? Пожаров становится больше или меньше? Какие службы, ведомства, органы власти занимаются предотвращением пожаров? Какие ошибки сотрудники СМИ допускают в текстах при подготовке материалов о пожарах? На эти и другие вопросы ответят: Анна Квашнина, директор заповедника «Денежкин Камень»; Григорий Куксин, руководитель противопожарной программы Гринпис России.

В 12:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная Всемирной неделе борьбы с глаукомой, которая пройдет с 11 по 16 марта. Заведующая городским отделением диагностики и лечения глаукомы Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» Ия Пасенова даст оценку ситуации по глаукоме среди взрослых и детей, расскажет о симптомах и причинах болезни, о лечении и профилактике глаукомы, также поделится информацией о результатах операций у пациентов с глаукомой.

В 12:00 в Екатеринбурге на привокзальной площади начнется церемония возложения цветов к памятнику воинам Уральского добровольческого танкового корпуса. В церемонии примут участие руководители органов власти, представители депутатского корпуса, общественности, военнослужащие и ветераны. В 14:00 в Центре сохранения истории Уральского добровольческого танкового корпуса (ул. Репина, 19) состоится открытие интерактивной экспозиции. Мероприятия приурочены к Дню формирования УДТК в годы Великой Отечественной войны.

В 13:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция в формате телемоста Екатеринбург – Москва, посвященная подготовке к V Международному музыкальному фестивалю Ural Music Night 2019. На площадке пресс-центра в Москве директор фестиваля Ural Music Night Евгений Горенбург, участники прошлого фестиваля альтист Сергей Полтавский и музыкант Noize MC расскажут о концепции фестиваля в 2019 году, о создании международного музыкантского профессионального сообщества и образовательных сайд-проектах для молодых артистов, объявят имена первых хедлайнеров. Из Екатеринбурга на связь выйдут министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина и координатор проекта Наталия Шмелькова. Уральская ночь музыки пройдет 28 июня.

В 16:00 в Екатеринбургском музее изобразительных искусств (ул. Воеводина, 5) начнет работу «Музейная академия». Ее организаторы: директор Екатеринбургского музея изобразительных искусств Никита Корытин, директор музея Б.Н. Ельцина Дина Сорокина и директор Музея истории Екатеринбурга Сергей Каменский. Координатор проекта – исполнительный директор эндаумент-фонда ИКОМ Бьерн Стенверс. На первой встрече обсудят проблемы охраны и безопасности в выставочных пространствах в свете резонансных событий, произошедших в музейной сфере за последнее время, а также определят темы будущих дискуссий. В разговоре примут участие эксперт по выставочному оборудованию Надир Ситдиков и основатель галереи «Главный проспект» Олег Гусев.

В 18:00 в Библиотеке им. В.Г. Белинского (Екатеринбург, ул. Белинского, 15, 3 этаж, переход между зданиями) откроется выставка кандидата культурологии, экскурсовода и преподавателя Екатерины Калужниковой «Зарисовки из зала» (графика, тексты), посвященной Году театра и Году Бажова.

Екатеринбург. Другие новости 07.03.19

Госдума приняла закон об оскорблении власти. Что это значит?. / Подробности инцидента на Юмашева: кирпичи на машины упали с 15 этажа (ФОТО). / В уральском селе дотла сгорел жилой дом, погибла двухлетняя девочка (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»