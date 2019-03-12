12 марта в Свердловской области ожидаются следующие события

12.03.2019, вторник

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний комиссий, к. 459) состоится заседание постоянной комиссии по муниципальной собственности.

В 10:00 в на площадке ИЭ УрО РАН (Екатеринбург, ул. Московская, 29, конференц-зал) в рамках II Научных чтений памяти академика РАН А.И.Татаркина откроется XVI Международная научно-практическая конференция молодых ученых «Развитие территориальных социально-экономических систем: вопросы теории и практики».

В 10:00 в Березовском городском суде (ул. Загвозкина, 8) состоится рассмотрение по существу дела об убийстве инвалида группой подростков п.п. «д», «ж», «и» ч.2 ст.105 УК РФ «Убийство из хулиганских побуждений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с особой жестокостью». Заседание пройдет в закрытом режиме.

В 11:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) состоится заседание постоянной комиссии по экономическому развитию и инвестициям, промышленности и предпринимательской деятельности.

В 11:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная Всероссийскому конгрессу «Промышленная экология регионов – 2019», который пройдет в Екатеринбурге 13-14 марта. Член совета по вопросам агропромышленного комплекса и природопользования при Совете Федерации, президент форума «Роспромэко» Николай Чуркин, министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов и член экспертного совета при комитете Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Юлия Корнеева расскажут о целях конгресса, его программе и участниках, обсудят вопросы реализации мер, направленных на обеспечение экологической безопасности в регионах, а также на поиск баланса между необходимостью освоения природных ресурсов и сохранения уникальной природы.

В 11:00 в Синарском районном суде Каменска-Уральского (ул. Тевосяна, 1) продолжится заседание по делу бывшего главы города и управляющего Южным округом Михаила Астахова.

В 12:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний комиссий, к. 459) состоится заседание постоянной комиссии по безопасности жизнедеятельности населения.

В 12:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная итогам внедрения системы «Меркурий» в Свердловской области. Начальник отдела государственного ветеринарного надзора за обеспечением здоровья животных, безопасности продукции животного происхождения и лабораторного контроля Управления Россельхознадзора по Свердловской области Евгения Косарева и начальник отдела госнадзора за обеспечением здоровья животных, безопасностью продукции животного происхождения и лабораторного контроля – старший государственный ветеринарный инспектор Свердловской области Игорь Стрельцов расскажут об основных итогах внедрения системы «Меркурий» в Свердловской области, о важности и актуальности электронной ветеринарной сертификации, а также огласят перечень заболеваний и вирусов, распространение которых возможно будет предотвратить, благодаря переходу на новую систему.

В 12:00 в ККТ «Космос» (Екатеринбург, ул. Дзержинского, 2) начнет работу межрегиональная выставка форума «ЖКХ-Промэкспо-2019». Откроет выставку министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области Николай Смирнов. Мероприятие приурочено ко Дню работников ЖКХ и продлится до 14 марта.

В 13:00 на площадке технопарка «Университетский» (Екатеринбург, ул. Конструкторов, 5) начнется пресс-тур на НПО «БиоМикроГели» (российский разработчик инновационной технологии для ликвидации аварийных разливов нефти и производитель моющих средств). В рамках пресс-тура в лабораторию, расположенную на базе технопарка, и в новые цеха на территории Новосвердловской ТЭЦ гендиректор компании Андрей Елагин проведет экскурсию по производству реагентов биомикрогелей, покажет полный цикл производства инновационной экологичной бытовой химии, познакомит с технологией получения реагентов из природного сырья – свекольного жома и яблочного пектина.

В 14:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) состоится заседание постоянной комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию.

Екатеринбург. Другие новости 11.03.19

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