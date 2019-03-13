13 марта в Свердловской области ожидаются следующие события

13.03.2019, среда

В 09:30 в Ленинском районном суде Екатеринбурга (ул. Щорса, 68) продолжится заседание по иску Управления Роспотребнадзора по Свердловской области к департаменту по управлению муниципальным имуществом администрации города и ЕМУП «Золушка».

В 07:50 в екатеринбургский аэропорт Кольцово рейсом U6 0247 Красноярск – Екатеринбург прилетает команда девушек по хоккею, которая в составе сборной России завоевала серебряную медаль XXIX Всемирной зимней Универсиады. В составе уральской команды: Татьяна Кузнецова, Виктория (Жирякова) Токтубаева, Анастасия Шелестова, Марина Корзухина. В 23:40 в екатеринбургский аэропорт Кольцово рейсом U6 0022 Москва – Екатеринбург прилетает Надежда Вольф – золотая медалистка XXIX Всемирной зимней Универсиады в хоккее с шайбой. В 02:10 14 марта рейсом SU 1406 в екатеринбургский аэропорт Кольцово прилетят: Антон Мамаев – золото в слоупстайле, Анастасия Логинова – серебро в слоупстайле XXIX Всемирной зимней Универсиады, Александр Смелов (вошел в десятку лучших в слоупстайле) и тренер.

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) состоится заседание постоянной комиссии по развитию образования, науки, физической культуры, спорта и молодежной политике.

В 10:00 в Центре международной торговли Екатеринбурга (ул. Куйбышева, 44) откроется IV Всероссийский конгресс «Промышленная экология регионов». Работа конгресса начнется с открытия выставки «Эколого-ориентированные предприятия и технологии». В 11:00 состоится пленарное заседание «Устойчивое развитие регионов в аспекте повышения качества жизни». С приветственным словом к участникам заседания обратятся первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов, председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина и ректор Уральского федерального университета Виктор Кокшаров. Главная тема двухдневной работы конгресса – реализация национального проекта «Экология» в регионах нашей страны.

С 10:30 до 12:30 в ККТ «Космос» (Екатеринбург, ул. Дзержинского, 2, 2 этаж, конференц-зал № 1) на площадке форума «ЖКХ-Промэкспо-2019» состоится семинар для специалистов коммунальной отрасли и представителей органов местного самоуправления Свердловской области по вопросам регулирования в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Ключевой спикер мероприятия – исполнительный директор ассоциации операторов по обращению с отходами «Чистая страна» Руслан Губайдуллин. В 12:30 состоится брифинг Руслана Губайдуллина.

В 11:00 в Свердловском областном союзе промышленников и предпринимателей (Екатеринбург, ул. Пушкина, 6, 2 этаж) состоится пресс-завтрак с участием первого вице-президента СОСПП Михаила Черепанова. Тема встречи – подведение итогов Дней Уральского бизнеса и подготовка к проведению годового общего собрания СОСПП «Национальный проект как драйвер развития экономики».

В 11:00 в будущем фондохранилище Екатеринбургского музея ИЗО (ул. Вайнера, 16б, вход с ул. Малышева) пройдет пресс-тур. С целью осмотра строительства объекта «Реставрационно-хранительский корпус культурно-просветительского центра «Эрмитаж-Урал» в Екатеринбург приедет заместитель гендиректора Государственного Эрмитажа Алексей Богданов.

В 12:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) состоится заседание постоянной комиссии по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью.

В 14:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) состоится заседание постоянной комиссии по социальной защите и здравоохранению.

В 14:00 в пресс-центре «Интерфакс-Урал» в Екатеринбурге (пр. Ленина, 20а, 5 этаж, оф. 502) состоится пресс-конференция, посвященная новой стратегии регионального управления в Уральском банке реконструкции и развития. УБРиР кардинально изменил систему управления регионами: разделил страну на дивизионы и децентрализовал контроль над территориями. В чем революционность данного решения для банковского сектора? Как это отразится на развитии банка и его клиентах? На эти и другие вопросы ответят: Антон Соловьев, президент Уральского банка реконструкции и развития; Олег Попков, директор дивизиона «Екатеринбург» Уральского банка реконструкции и развития. По онлайн-связи: в Челябинске – директор дивизиона «Южный Урал» УБРиР Галина Родина; в Тюмени – директор дивизиона «Западная Сибирь» УБРиР Владислав Самойлов; в Краснодаре – директор дивизиона «Юг» УБРиР Елена Ретунская; в Санкт-Петербурге – директор дивизиона «Центр» УБРиР Александр Казанский.

В 14:30 на площадке Центра международной торговли (Екатеринбург, ул. Куйбышева, 44) в рамках IV Всероссийского конгресса «Промышленная экология регионов 2019» состоится круглый стол ТАСС «Общество и промышленность: качество жизни через призму экологического сознания». Эксперт Общественной палаты Свердловской области, вице-президент НО «Уральская ассоциация экологически ответственных предприятий» Галина Пахальчак, эксперт по конкурентной разведке в глобальной бизнес-среде, автор книги «Противодействие черному PR в Интернете» Евгений Ющук, начальник Управления образования Асбестовского городского округа Светлана Валеева, член экспертного совета при комитете Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Юлия Корнеева, советник уполномоченного по правам человека в Свердловской области Ирина Литвинова, помощник депутата Государственной думы РФ Андрея Барышева Марина Уфимцева, председатель «Ассоциации «зеленых» вузов России» Андрей Руднев, автор и ведущая программ ЕТВ Оксана Маклакова обсудят аспекты формирования общественного мнения в отношении промышленных предприятий, поговорят о социальной ответственности бизнеса и о грамотном выстраивании диалога между представителями промышленности и обществом, расскажут об алгоритме поиска достоверной и разоблачения недостоверной информации, связанной с вопросами экологичности предприятий. Также спикеры затронут тему формирования информационной повестки и ответственности за распространение дезинформации.

В 18:30 в Центральной городской библиотеке им. А.И. Герцена (Екатеринбург, ул. Чапаева, 5) продюсер и культурный обозреватель радиостанции «Радио России» и «Маяк-Екатеринбург» Марина Борисова прочитает лекцию «Обнажение и эпатаж на сцене» из курса «Профессиональный зритель».

Екатеринбург. Другие новости 12.03.19

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