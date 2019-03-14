14 марта в Свердловской области ожидаются следующие события

14.03.2019, четверг

В 10:00 в Доме правительства (Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1) губернатор Евгений Куйвашев проведет заседание правительства Свердловской области. Основной темой повестки станет подготовка к прохождению паводкоопасного и пожароопасного периодов в Свердловской области. С докладами выступят министр общественной безопасности региона Александр Кудрявцев и врио начальника ГУ МЧС России по Свердловской области Иван Павленко.

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) состоится заседание постоянной комиссии по бюджету и экономической политике.

В 10:00 в ККТ «Космос» (Екатеринбург, ул. Дзержинского, 2, 2 этаж, зона презентаций) начнет работу форум «ЖКХ-Промэкспо-2019». С 10:00 до 11:30 пройдет заключительный этап регионального конкурса «Мастер ЖКХ», с 13:00 до 16:00 будет выбрана лучшая управляющая компания Свердловской области.

В 11:00 в пресс-центре «Интерфакс-Урал» в Екатеринбурге (пр. Ленина, 20а, 5 этаж, оф. 502) состоится пресс-конференция, посвященная выявлению финансовых пирамид в Уральском регионе. Банк России запустил новое направление работы по противодействию финансовым пирамидам: какова ситуация в Уральском регионе? Действительно ли пирамиды уходят в интернет? Как защитить себя от рисков? На эти и другие вопросы заместитель начальника Уральского главного управления ЦБ РФ Светлана Фурдуй.

В 11:00 в музее «Россия – моя история» (Екатеринбург, ул. Народной Воли, 49) уральские педагоги, студенты, школьники, воспитанники патриотический клубов встретятся с Нурбагандом Нурбагандовым – отцом героя Российской Федерации Магомеда Нурбагандова, погибшего в Дагестане два года назад. Участие в мероприятии также примут председатель Регионального духовного управвления мусульман Свердловской области Радифулла-хазрат Гиндуллин, протоиерей, настоятель Храма-на-Крови Максим Миняйло, общественники и представители национальных диаспор.

В 12:00 в Законодательном собрании Свердловской области (Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10) в рамках Дней муниципальных образований состоится презентация Каменска-Уральского. Будет организована выставка картин с видами города, проведена серия мастер-классов по различным народным промыслам, предприятия города представят образцы продукции.

В 12:00 в Екатеринбургском театре юного зрителя (ул. Карла Либкнехта, 48) начнется генеральный прогон спектакля «Щелкунчик» по мотивам сказки Гофмана, премьера которого состоится 15 и 16 марта. Во время прогона разрешено вести фото- и видеосъемку со специально оговоренных мест. В 14:00, сразу после прогона, состоится пресс-встреча с создателями спектакля. Участники: Василий Сенин, режиссер-постановщик и сценограф спектакля «Щелкунчик»; Ольга Никитина, художник по костюмам; Александр Жемчужников, композитор; Анна Ерёменко, хореограф; Григорий Лифанов, художественный руководитель Екатеринбургского театра юного зрителя; Евгения Умникова, директор Екатеринбургского театра юного зрителя.

В 13:30 в генеральном консульстве Республики Узбекистан в Екатеринбурге (ул. Карла Либкнехта, 22, оф. 417) состоится официальный прием делегации имамов Управления мусульман Республики Узбекистан, прибывающих по приглашению руководства Духовного управления мусульман Свердловской области (Центральный муфтият). Гостей и муфтия Центрального муфтията Абдуль-Куддусса Ашарина и представителя Духовного собрания мусульман России будет лично встречать генеральный консул Республики Узбекистан в Екатеринбурге Абдусалом Хатамов.

В 14:00 на городском пруду Екатеринбурга студенты Театрального института проведут открытую репетицию сцен сражения на Чудском озере. Батальные сцены ставила команда профессиональных каскадеров, а художники-бутафоры создали более 200 единиц оружия и обмундирования – мечи, щиты, кирасы, кольчуги, шлемы.

В 14:00 на площадке Центра международной торговли Екатеринбурга (ул. Куйбышева, 44) в рамках IV Всероссийского конгресса «Промышленная экология регионов 2019» состоится круглый стол ТАСС по теме «ЦПКиО им. Маяковского: зеленый остров мегаполиса». Член экспертного совета при комитете Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Юлия Корнеева, директор по коммуникациям Acons Group Екатерина Богословская, директор РИЦ ТАСС Урал Мария Картуз, заместитель главного редактора журнала «Эксперт Урал» Сергей Ермак, директор по развитию ЗАО «Корпорация «Атомстройкомплекс» Виктор Ананьев, основатель, директор и совладелец компании Prinzip Геннадий Черных и исполнительный директор городских праздничных мероприятий Илья Марков обсудят роль рекреационной инфраструктуры в мегаполисе, рассмотрят мировую практику организации зеленых островов отдыха граждан в городах, представят свое видение проекта обустройства ЦПКиО им. Маяковского.

В 14:00 в отеле «Хаятт Ридженси» (Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 8, бальный зал) состоится жеребьевка Международного турнира по дзюдо «Большой шлем», который пройдет 15-17 марта. Сразу по окончании церемонии состоится пресс-подход, в котором примут участие министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт, вице-президент Федерации дзюдо России Валентин Хабиров, президент Федерации дзюдо Свердловской области Сергей Воробьев, главный тренер сборной России по дзюдо Эцио Гамба. После пресс-конференции все аккредитованные журналисты получат аккредитации для работы на «Большом шлеме». В 16:30 в ДИВС «Уралочка» в блоке Б пройдет открытая для прессы тренировка сборной России по дзюдо.

В 15:00 в Уральском центре развития дизайна (ул. Горького, 4а) состоится открытие международной выставки легкой и текстильной промышленности «Евразийский форум моды» с участием министра промышленности и науки Свердловской области Сергея Пересторонина. На форум приедут представители профессионального сообщества из Санкт-Петербурга, Тюмени, Новосибирска, Пермского края, Свердловской и Челябинской областей, республик Чувашия, Башкирия, Татарстан, а также из Грузии, Армении и Греции.

С 15:30 до 18:30 от конечной станции «ЦПКиО» по улицам Луначарского, Куйбышева, 8 Марта, Радищева до конечной «Дворец Спорта» рядом с КРК «Уралец» будет курсировать праздничный трамвай «А» в цветах ХК «Автомобилист». В салоне можно будет сфотографироваться с талисманом команды лосем Автиком и девушками из группы поддержки, ведущие будут рассказывать об «Автомобилисте», дарить и разыгрывать фирменные призы от клуба. Игра – первый матч полуфинальной серии с уфимским «Салаватом Юлаевым» начнется в 19:00.

В 17:00 в Екатеринбургской галерее современного искусства (ул. Красноармейская, 32) пройдет пресс-показ персональной выставки французской художницы Клер Баслер. Спикер Мария Саава, директор арт-галереи «К35» (г. Москва), куратор выставки. Проект впервые будет представлен на Урале.

Екатеринбург. Другие новости 13.03.19

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